Matelas personnels, menu gargantuesque : les coulisses et anecdotes du passage du Tour de France en Creuse

La Creuse n'a pas accueilli d'arrivée ou de départ d'étape pour ce Tour de France 2023, mais elle a accueilli plusieurs des meilleurs cyclistes du monde. Juste après la huitième journée qui s'est terminée à Limoges, et avant la neuvième étape au départ de Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne, au moins quatre équipes ont dormi en Creuse. Bahrain-Victorious était à l'hôtel Alexia de La Souterraine, et trois autres ont choisi Guéret : Jumbo Visma au Kyriad ; Arkea Samsic et Lidl Trek au Campanile. On vous raconte les coulisses de cette nuit creusoise.

La chambre 202 de l'hôtel Kyriad de Guéret où a dormi samedi 8 juillet le maillot jaune du Tour de France, Jonas Vinegegaard. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Ils sont venus avec leurs propres matelas"

Pour la petite anecdote, le maillot jaune Jonas Vingegaard a dormi dans la chambre 202 de l'hôtel Kyriad. L'arrivée des équipes a été préparée bien en amont. "On avait un cahier des charges qu'on a dû respecter" raconte Christophe, adjoint de direction du Campanile.

Il précise : "Il n'y a pas eu de grosses demandes particulières... sauf pour les matelas." En effet, les coureurs se déplacent avec leurs propres matelas, ce qui n'est pas le cas du personnel qui les entoure. Ils sont aussi accompagnés de leurs propres cuisiniers. Arkea Samsic est venue avec son foodtruck, tandis que Lidl Trek a envoyé une liste de courses à la direction de l'hôtel guéretois. Le cuisinier de l'équipe a visiblement apprécié son passage en Creuse, comme le montre cette publication sur le réseau social Instagram :

Légumes, pâtes, riz et crumble au menu

Que mangent les meilleurs cyclistes du monde ? On a percé le mystère... "Ils mangent beaucoup !", rigole Christophe. "Le cuisinier de Lidl Trek a préparé des pâtes, du riz, des légumes rôtis, de la dinde rôtie, et un crumble à la ricotta et aux pistaches." Un crumble que Christophe a pu goûter : "C'était extra", confie-t-il. Le petit déjeuner était gargantuesque : "omelette, riz, beaucoup de céréales, des jus de fruits frais..."

Au Kyriad, le personnel n'a pas eu la chance de voir les cyclistes dîner : "Ils avaient leur propre nourriture et ils se sont enfermés dans une salle", rapporte François Girard. En revanche, au Campanile, Franck le serveur a réussi à obtenir un autographe du Danois Mads Pedersen, qui venait de remporter la huitième étape : "C'est une fierté, j'ai débarrassé le gagnant, et j'ai eu un autographe pour une collègue qui n'osait pas le demander."

Autographes pour quelques chanceux

Franck n'oubliera pas non plus les parkings remplis des camions géants des trois équipes : "Ils ont un garage roulant, une cuisine roulante... et le bus des coureurs, je n'ai jamais vu ça, il fait 14 mètres de long, c'est du cinq ou six étoiles là-dedans !" Ces bus ont été repérés par quelques chanceux qui ont eux aussi réussi à obtenir une photo ou un autographe.

"Les coureurs ont joué le jeu, ils ont discuté quelques minutes dehors avec les fans", sourit Christophe. Une trentaine de Creusois ont même mangé à quelques mètres des coureurs de l'équipe Lidl Trek, samedi soir, au restaurant de l'hôtel Campanile. Un peu fatigué, Christophe l'adjoint de direction a encore les yeux qui brillent, même s'il n'est pas spécialement fan de cyclisme : "On a travaillé de 9h du matin à minuit et demi mais c'était super bien !"

Quelques fans étaient au bon endroit au bon moment ! © Radio France - Valérie Menut

"La meilleure équipe du monde a choisi Guéret"

A Guéret, le Kyriad et le Campanile étaient complets, réservés depuis plus d'un an par ASO, l'organisateur du Tour de France. Mais le nom des équipes n'a été dévoilé aux salariés creusois que quelques jours avant. "On a eu le plaisir d'apprendre qu'on allait recevoir les plus grands leaders, se réjouit François Girard, le président du groupe hôtelier de Guéret. On avait la meilleure équipe du Tour au Kyriad, Jumbo Visma, avec Wout Van Aert et le maillot jaune Vingegaard."

Comment expliquer que des équipes se soient logées à 60 km de la ville de départ ? "Le Tour de France, c'est 3.000 personnes qui se déplacent entre la caravane, les coureurs et les accompagnateurs. Tous les hôtels dans un rayon de 80 à 100 km sont systématiquement réservés partout où ils passent", explique François Girard.