Coup de coeur de l'astronaute Thomas Pesquet pour le texte sur le Petit Prince d'une Alsacienne

L'astronaute français, Thomas Pesquet, a été touché par le texte d'une Strasbourgeoise qui a écrit la suite du "Petit Prince". Il avait lancé en janvier un concours d'écriture pour les jeunes de moins de 25 ans du monde entier.

La Strasbourgeoise, Manon Tendil, 24 ans, peut se targuer d'être l'un des deux coups de coeur de l'astronaute français, Thomas Pesquet, qui a lancé en janvier un concours d'écriture sur la suite du "Petit Prince". Elle est récompensée dans la catégorie France. "Dans son texte, le Petit Prince rencontre un larmoyeur dont le travail consiste à s'occuper des chagrins du monde", précise Thomas Pesquet pour qui "il se dégage de ce texte une profonde poésie, entre mélancolie et espoir".

Deux petits princes parmi 8.500 prétendants

Plus de 8.500 textes ont été envoyés par des jeunes de moins de 25 ans venant de 78 pays différents. Un jury composé de personnalités de l'aérospatiale et de la littérature avaient pré-sélectionné dix textes. Et Thomas Pesquet en a choisi deux. Celui de Manon Tendil dans la catégorie France et celui de Paul-Louis Drouffe dans la catégorie internationale. L'astronaute a toujours été fan de Saint-Exupéry. Il avait confié dans son journal de bord souhaiter prendre, dans ses effets personnels, les éditions complètes de l'oeuvre. De fil en aiguille, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry lui a proposé de créer le premier concours d'écriture internationale depuis l'espace.