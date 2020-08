Coup de foudre à Chausey : l'appel d'une vacancière pour retrouver son bel inconnu

C'est une histoire digne d'une série de l'été ! Une jeune vacancière de 17 ans a lancé un appel sur la page Facebook Marins Granville Chausey. Elle souhaite retrouver un jeune homme dont elle a fait la rencontre sur une vedette, entre Granville et Chausey.

Le coup de foudre a eu lieu sur la vedette Jolie France qui assure les liaisons entre Granville et les îles Chausey

C'est l'histoire d'une bouteille à la mer, ou plutôt à l'amour ! Le 6 août, Perrine, une jeune vacancière de 17 ans, passe une journée à Chausey, en compagnie de sa grand-mère et de ses sœurs. Dans la vedette du retour vers Granville, elle rencontre un jeune homme. Ils discutent de la mer et du paysage, mais au moment de se quitter, sans doute sous le coup de l'émotion, l'adolescente en oublie de lui demander son prénom et un numéro pour le contacter.

Depuis, elle tente tout pour le retrouver, en mettant un post sur la page Facebook des Marins Granville Chausey et en allant jusqu'à joindre le patron des vedettes Jolie France, Pascal Blanchet : "C'est un peu compliqué, parce qu'elle ne connaît même pas son prénom. On a toute la liste des passagers dans notre logiciel. Mais sans prénom, on ne peut pas retrouver la personne sans un minimum d'indices. C'est la première fois qu'on nous contacte pour une histoire comme ça. C'est formidable ! J'espère vraiment que cette jeune fille va retrouver le jeune homme", explique Pascal Blanchet.

L'appel de Perrine a été commenté par de nombreux internautes - Capture d'écran Facebook Marins Granville Chausey

Une aiguille dans une botte de foin !

Tout ce dont se souvient Perrine, c'est que son bel inconnu était accompagné d'un homme et d'une femme. Elle le décrit de taille moyenne, cheveux châtains, yeux verts et indique qu'il portait un t-shirt orange et un short noir.

Et dans sa quête, Perrine a peut-être perdu de vue son être aimé, mais pas son humour : comme elle l'écrit dans son post Facebook, "Là, ce n'est pas dans la botte de foin qu'on cherche l'aiguille, mais dans la grange où tout est stocké pour l'hiver !"