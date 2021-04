Coup de foudre à la boulangerie à Marly, un homme cherche à retrouver une cliente qui lui a tapé dans l'oeil

"Très jolie, yeux bleus, cheveux mi long plutôt roux et lissés,..." malgré le masque, l'habitué de la boulangerie est tombé sous le charme d'une autre cliente ce 9 avril dernier. Agnès, l'employée se souvient de la rencontre

Ya eu deux blocages l'un sur l'autre comme si ils se connaissaient, c'était vraiment deux gros arrêts, deux gros blocages comme si le temps s'était figé. Il a réfléchi un petit peu et il s'est dit : on a qu'une vie on va tenter de mettre une affiche à la boulangerie