Coupe de France : Belfort - Rennes, le match des festivals

Belfort et Rennes s'affrontent mardi prochain 11 février au stade Bonal en quart de finale de la coupe de France. Fans de foot, les organisateurs des Eurockéennes et de la Route du rock supportent chacun leur équipe favorite. Et ça chambre à distance.

Belfort, France

L'affiche est belle et déséquilibrée. Mais avec Belfort cette année, tout est possible. Après avoir eu la peau de Nancy (Ligue 2) en 16e de finale puis de Montpellier (Ligue Un) en 8e de finale, les Belfortains vont défier un autre club de l'élite en quart de finale de la coupe de France : le Stade rennais, tenant du trophée. Les deux équipes ont rendez-vous ce mardi 11 février à 20h55 au stade Bonal à Sochaux.

Un duel à distance entre potes fans de foot

Ce quart de finale de coupe de France, c'est aussi un duel à distance entre deux festivals rock : les Eurockéennes de Belfort et la Route du Rock organisée chaque été à Saint-Malo. Fans de foot, les organisateurs de ces deux événements soutiennent chacun leur équipe. Le match dans le match a commencé avant même le tirage au sort à coups de SMS. "Pendant le match de Montpellier, on envoyait déjà des textos à la bande de la Route du rock en leur disant qu'on espérait tomber sur Rennes. Eux aussi espéraient tomber sur nous !", indique Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes.

Jean-Paul Roland patron des Eurockéennes humble mais à fond derrière Belfort Copier

Les organisateurs des deux festivals sont très amis et partagent la même passion pour le football. Mais là, chacun supporte son équipe.

Humilité à Belfort, sérénité à Rennes

Tenant du titre, le Stade rennais est le grand favori de la rencontre. Ce qui n'empêche pas l'équipe des Eurocks d'être à fond derrière Belfort. "Notre style à nous, c'est humilité. Avec 0/0 à la mi-temps, on pourra déjà montrer les bras. On va y aller tranquille. On ne fait pas les fanfarons. On est en Nationale 2, on voit bien la différence d'écart mais c'est la coupe de France. Il peut y avoir des surprises. Dommage que ce ne soit pas un match entre les Eurocks et la Route du rock. Car là, on les fracasse car on a ramassé deux trophées récemment en futsal. Là, il n'y a pas photo. On rééquilibre les niveaux par rapport à la coupe de France", s'amuse Jean-Paul Roland.

L'équipe des Eurockéennes sera à Bonal ce mardi pour encourager l'ASM Belfort © Radio France - Nicolas Wilhelm

Côté breton, le directeur général de la Route du Rock, qui se tient chaque année en août à Saint-Malo, se dit serein en grand supporteur des rouge et noir, tenants du titre. "Les Belfortains ont déjà battu une Ligue Un. C'est bien pour eux, non ? Ils ont vécu l'apothéose. Maintenant, il faut que le Stade Rennais les ramène à la dure réalité. La logique voudrait qu'on passe facilement. Mais quitte à perdre, je préfère perdre pour faire plaisir à des copains que face à une équipe rivale", indique Francis Floret.

Francis Floret le patron de la Route du Rock est aussi un grand supporter du Stade rennais Copier

Le patron du festival rock de Saint-Malo se reprend très vite s'adressant aux fans de l'ASMB. "Vous allez être désavantagé car vous allez jouer dans un grand stade. Rennes a l'habitude. Je suis plutôt serein", poursuit le patron de la Route du Rock.

L'exploit ? Jamais deux sans trois ! - Hervé Casteran de l'équipe des Eurockéennes

Aux Eurockéennes, on croit fort aux chances des belfortains. "Ils vont faire l'exploit. Ils en ont déjà fait deux. Jamais deux sans trois. On est de tout cœur avec eux. C'est onze contre onze", pronostique Hervé Casteran de l'équipe du festival. Plusieurs membres de l'équipe des Eurockéennes seront dans les gradins du stade Bonal ce mardi derrière leur équipe. Aux Belfortains de tout mettre en oeuvre pour que cette affiche fasse plus de bruit... qu'un concert !

L'ASMB invitée en juillet

Pour les féliciter de leur parcours, les Eurockéennes de Belfort vont inviter les footballeurs de l'ASMB au festival en juillet prochain. Ils mériteraient même une ovation sur la grande scène du Malsaucy. Pour le moment, ils rêvent d'un nouvel exploit ce mardi contre Rennes pour aller en demi-finale.

Rennes ou Belfort ? Le vainqueur ce mardi au stade Bonal ira en demi finale de la coupe de France © Maxppp - Maxppp

La rencontre ASM Belfort / Rennes sera à vivre ce mardi en direct et en intégralité sur les antennes de France Bleu Belfort Montbéliard et France Bleu Armorique.

