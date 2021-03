Coupe de France : des silhouettes en carton à l'effigie des supporters du CS Sedan Ardennes en tribune

À défaut de public en chair et en os, le CS Sedan Ardennes propose à ses supporters de commander une silhouette à leur effigie. Les panneaux en carton seront utilisés dès le huitième de finale de Coupe de France contre Angers le 7 avril.

Les règles sanitaires imposant le huis-clos, les footballeurs du CS Sedan Ardennes joueront leur huitième de finale de Coupe de France sans public, au Stade Dugauguez de Sedan, ce mercredi 7 avril 2021. Mais le club propose aux supporters d'être présents malgré tout, sous forme de silhouettes en carton.

Jusqu'à ce vendredi 2 avril, il est possible de commander un panneau à son effigie sur la boutique en ligne du CSSA. On choisit la couleur de son maillot, rouge ou vert. On transfère une photo de son visage. Le mannequin coûte 19,19 euros.

Les silhouettes seront installées dans les tribunes lors des prochains matchs. Les spectateurs qui souhaitent les récupérer pourront repartir avec leur trophée.

Des initiatives similaires ont été prises par les clubs de football du Borussia M'Gladbach, en Allemagne et, en rugby, par les Perpignanais de l'USAP.

Le huitième de finale Sedan-Angers sera retransmis en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi 7 avril à partir de 16h45. Aux commentaires, Alexandre Audabram, sera accompagné de Cédric Mionnet, ancien joueur du CSSA finaliste de la Coupe de France en 1999.