Coupe du monde de rugby : un boulanger landais invente un gâteau en forme de stade

"Tout se mange, sauf le carton du dessous !" David Bazus tient la boulangerie du Lavoir, à Sainte-Eulalie-en-Born, et il passe en mode coupe du monde ces deux prochains mois. Il a sorti pour l'occasion un nouveau pain bien franchouillard au vin rouge et au saucisson et des gâteaux au chocolat en forme de ballon de rugby. Mais le must, c'est son gâteau stade de rugby !

Pas plus cher qu'une pâtisserie classique

"C'est un gâteau au chocolat puissant avec à l'intérieur une crème brûlée au citron vert, un biscuit et un craquant à la noisette, au praliné du piémont. Dessus la pelouse, les lignes, les poteaux, des joueurs français et néo-zélandais et un message Allez Les Bleus. Le tout en pâte à sucre et en glaçage chocolat", explique le pâtissier artiste.

Des gâteaux en forme de ballon de rugby à l'occasion de la coupe du monde en France. - Boulangerie du Lavoir

Cette série limitée ne coûtera pas plus cher que les pâtisseries habituelles, promet le boulanger. Une façon pour lui de fêter cette coupe du monde de rugby en France.