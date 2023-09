Coupe du monde de rugby : un "combat des îles" à Rezé, la veille du match Irlande-Tonga à Nantes

Près de 110 bénévoles, 10 cochons grillés, 6000 litres de bière... On ne fait pas les choses à moitié du côté de l'ASBR rugby à Rezé. À l'occasion de la Coupe du monde de rugby et du match Irlande-Tonga prévu samedi 16 septembre à la Beaujoire à Nantes, des dirigeants du club ont décidé d'organiser une grande journée entre supporters des deux camps. Avec un nom évocateur et fédérateur, "le combat des îles".

ⓘ Publicité

Plus d'un millier de supporters

Dans l'ambiance la plus rugbystique qu'il soit, Tongiens et Irlandais se sont donc rassemblés en masse ce vendredi 14 septembre au stade de la Robinière à Rezé, dans une ambiance décontractée et familiale. Au programme, du rugby pour les écoles de Rezé, suivi des matchs pour les plus grands. Avant d'entamer la soirée avec des chants tongiens, irlandais.

Des centaines de Tongiens se sont inscrits pour l'événement. Et côté irlandais, une véritable marée verte avec près d'un millier de supporters présents. "Un beau moment festif, de partage et de rencontre des cultures", pour Christian Bouyer, le président du club organisateur.

loading