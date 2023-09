Coupe du monde de rugby : un foie gras "All Black" made in Chalosse pour l'événement

Tout est parti d'un essai non transformé d'un des producteurs autosuffisants de Chalosse avec lesquels travaille Denis Lazartigues, Gerso-Landais, ex-joueur de rugby à Aire-sur-l'Adour et ex-écarteur landais, qui a lancé à Paris sa marque de foie gras. "Il y a un peu plus d'un an un de nos producteurs nous raconte qu'il a essayé de faire du foie gras au vin rouge mais qu'il était noir et donc invendable. Avec mon associé, on a trouvé ça hyper original et on s'est dit qu'il fallait foncer". Un an plus tard, après de nombreux essais et à la veille de la coupe du monde de rugby en France, c'est la transformation : la maison Lazartigues, installée à Paris, a trouvé la recette du foie gras "All Black", avec vin rouge et encre de seiche.

"Bouffer du All Black"

Alors que la France affronte, en match d'ouverture de la coupe du monde ce vendredi 8 septembre, son grand rival, l'équipe de Nouvelle-Zélande (appelée aussi les All Blacks), Denis Lazartigues souhaite "bouffer du All Black" dans tous les sens du terme. Mais alors un foie gras All Black a-t-il le même goût qu'un Landais ?

"On a ce goût de foie gras très présent parce que c'était l'objectif, mais en arrière-goût on a un côté un peu foie au raisin", décrit Denis Lazartigues.

Tout cela conditionné dans de petits bocaux de 100 grammes, faciles à partager à l'apéro par exemple, pour un peu moins de 30 euros. Le foie gras All Black est disponible en précommande sur le site de la Maison Lazartigues, patience pour le déguster il va falloir attendre une petite semaine. Le foie gras devrait être dispo pour une éventuelle demi-finale France - All Blacks fin octobre.