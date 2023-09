Coupe du monde de rugby : une pizza spéciale pour célébrer l'équipe d'Italie à Bourgoin-Jallieu

L'équipe italienne de rugby a élu domicile à Bourgoin-Jallieu pendant la Coupe du monde et ça se voit. La ville du Nord-Isère affiche les couleurs de l'Italie dans ses rues et ses commerçants jouent le jeu. Olivier Aucelli, pizzaïolo depuis 28 ans, a même décidé d'élaborer une pizza spéciale pour célébrer ce temps fort de l'année en Nord-Isère.

ⓘ Publicité

Une pizza avec un produit rare

Installé à Bourgoin-Jallieu depuis 2022, ce Franco-italien dont la famille est originaire des Pouilles a "voulu marquer un peu le coup" avec "une pizza du moment un peu originale." Pour ça, il est allé "chercher un produit qu'on mange très rarement."

La base de la pizza, c'est "une crème de champignon" avec de la "mozzarella fior di latte" et donc cet ingrédient inédit, "une mortadelle de sanglier à la truffe, accompagnée, bien sûr comme je suis des Pouilles, d'une belle burrata."

La pizza spéciale équipe d'Italie imaginée par Olivier Aucelli à Bourgoin-Jallieu. © Radio France - Noémie Philippot

"Si l'Italie arrive à faire un petit exploit, on sera heureux"

Les petites tomates et la roquette complètent le tableau . "On est sur du vert-blanc-rouge, donc forza Italia ! On est toujours là, on vous suit !" encourage Olivier Aucelli.

"Honnêtement, on souhaiterait juste avoir un petit exploit de l'Italie, j'aimerais bien qu'ils passent le premier tour" explique le pizzaïolo. "Si l'Italie arrive à faire un petit exploit on sera heureux et après, bien sûr, on va suivre l'équipe de France car pour moi, c'est eux ! C'est leur Coupe du monde et ils doivent la gagner." Olivier Aucelli a prévu d'installer une petite tablette près du four pour suivre les matchs tout en préparant les pizzas dans son restaurant du centre-ville berjallien.