Coupe du monde féminine de football : Jain portera une tenue fabriquée à Moncoutant pour la cérémonie d'ouverture

Nadine Bonnin, chef du bureau d'études de JC Confection et Davy Raby le président

Moncoutant, France

Il y aura un peu de Deux-Sèvres à la Coupe de monde féminine de football. La chanteuse Jain, qui se produira pour la cérémonie d'ouverture, va porter une tenue fabriquée à Moncoutant par JC Confection. "C'est la maison Agnès B. qui a créé ce vêtement et nous a demandé de le confectionner", raconte Davy Raby, président de la société qui emploie 85 salariés. L'entreprise en a déjà réalisé plusieurs pour la chanteuse. On la voit même la porter sur son album "Souldier". "On a demandé deux tenues supplémentaires spécialement pour la coupe du monde", poursuit le président.

Jain est habillée de cette combinaison fabriquée à Moncoutant lors de ses concerts © Maxppp -

C'est toujours un petit événement quand on sait que nos tenues fabriquées au fin fond des Deux-Sèvres sont portées par des personnalités, Davy Raby, président de JC Confection

Une combinaison "bleue pétante avec des touches de rouge, toute zippée, en lycra, pour pouvoir bouger et danser", détaille Nadine Bonnin, responsable du bureau d'études. Annie, une employée, a eu deux jours pour les réaliser. "Il y a un peu de stress. On a peur que les poches ne soient pas en face, que la fermeture ne soit pas bien". A l'approche de voir le résultat porté par la chanteuse elle ressent "de la fierté". Fierté aussi pour Rose-Noëlle, concentrée sur sa machine à coudre. "C'est valorisant". "Cela montre notre savoir-faire", ajoute Nadine.

Toutes seront devant leur télé ce vendredi soir pour regarder la cérémonie d'ouverture, et voir Jain chanter au Parc des Princes avant la rencontre France-Corée du Sud.