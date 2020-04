Coupes corona : des coiffeuses nancéiennes s'inquiètent "du carnage capillaire"

Le confinement devient long, et cela donne lieu à des actes incontrôlables. Les Lorrains, comme le reste de la population, se découvrent une nouvelle passion pour la coiffure... A leurs risques et périls !

"Un carnage capillaire"

"Depuis le 16 mars, je reçois trois-quatre messages, tous les jours, de clients désespérés", raconte la coiffeuse nancéienne Rachel Klein. "Les gens se rendent compte qu'ils ne vont pas aller chez le coiffeur avant un moment, et c'est la panique." Justine Corre, qui tient également un salon à Nancy, renchérit. "C'est du délire. J'ai pas mal de photos de clientes qui se coupent la frange elles-mêmes, c'est une catastrophe parce que ça remonte au milieu du front. Il y a les couleurs ratées... C'est un carnage capillaire !"

Un des clients de Justine Corre, dénommé Cyrille, peut d'ailleurs témoigner. "J'étais en détresse capillaire. Ma femme a essayé de me couper les cheveux sur le côté. Elle a coupé, elle a coupé, elle a coupé..." c'est comme cela que son compagnon s'est retrouvé le crâne rasé. "La boule à zéro", lâche Cyrille, dépité.

Comment expliquer ces catastrophes capillaires ? L'ennui, répond tout simplement Rachel Klein. "Une fois qu'on a fini de faire du yoga en ligne, de faire les devoirs, des rangements de placards ou des gâteaux : on s'attaque aux cheveux." Rachel Klein a beau envoyer des "messages d'apaisement", demander à ses clients de patienter, rien y fait. Même le plus tatillon de ses habitués s'est lancé dans cette activité périlleuse. "Il a acheté des outils achetés sur internet, dont je ne connaissais même pas l'existence", poursuit, effrayée, la coiffeuse nancéienne.

Ce qui est certain, c'est que la fin du confinement et le retour dans les salons de coiffure s'annoncent joyeux. "On va se retrouver avec des quantités de petites Jeanne d'Arc, prédit Rachel Klein. Promis, on ne se moquera pas de vous, pour toutes les coupes corona qu'on va devoir gérer", conclue-t-elle en rigolant. La coiffeuse est impatiente de reprendre son activité, persuadée que toutes ces coupes ratées seront sources d'inspiration.