Courcy : le border collie à l'honneur au concours de chiens de troupeau sur bovins

Courcy, Manche, France

Au milieu du champ aménagé pour l'épreuve, le chien paraît bien petit par rapport aux génisses de cinq à six cent kilos. Avec l'aide de l'éleveur, il lui faut guider le groupe à travers le parcours de 800 mètres jusqu'à la bétaillère. Un parcours qui ressemble à ce qui peut exister sur une ferme, explique Dominique Ferricot, le président de l'association des chiens de berger de la Manche, mais avec quelques difficultés supplémentaires.

Tous les chiens participants sont des border collies, un chien "relativement docile, soumis" selon Dominique Ferricot, et qui a "les qualités de ses défauts" : "c'est un chien un petit peu peureux, mais ça devient une qualité pour l'éduquer et le dresser".

Des vaches récalcitrantes

Au bout du champ, les spectateurs applaudissent l'éleveur et surtout son chien qui viennent de faire rentrer les vaches dans le camion... Mais non, en voilà une qui fait demi-tour ! Le bétail peut être récalcitrant et le parcours, compliqué, surtout dans cet environnement inconnu. "Chez nous, le chien connaît ses animaux, et les animaux connaissent le chien, explique Jean-François Obé, éleveur dans le Calvados. Ils connaissent aussi le parcours, par exemple quand on les rentre à la salle de traite, ils savent où elle se trouve. Tandis qu'ici la difficulté, c'est qu'il faut que le chien soit aux ordres, car tout est sur commande."

Guider le chien demande une vraie maîtrise de l'éleveur qui dispose juste d'un bâton et d'un sifflet. Bâton qui ne sert pas du tout à taper les animaux, précise André Collobert, éleveur à la retraite venu du Finistère, mais à allonger le bras. Face à face, les vaches au milieu, chacun tourne de manière à faire avancer le troupeau. Un don naturel du border collie selon André Collobert.

Célébrer le talent du chien

Ici les stars, ce sont les chiens. Ils sont au cœur de toutes les discussions : on parle dressage, on se donne des astuces. Pour Florence Ledel c'est important de partager les expériences : "on fait des métiers difficiles, il faut que ce soit avec tout le monde".

Après les qualifications, le championnat de France de course de chiens de troupeau sur bovins se tiendra à Rodez, dans l'Aveyron, en août.