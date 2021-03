Cournon-d'Auvergne : l'escrime se déconfine sur le parking du complexe sportif Jean-Louis Bertrand

Le gouvernement a décidé de maintenir la fermeture des salles de sport et l'interdiction de la pratique sportive en intérieur en raison de la crise sanitaire jusqu'à nouvel ordre. Le club d'escrime de Cournon-d'Auvergne a contourné l'interdiction et organise les séances sur le parking du complexe.

Les salles de sport fermées pour cause de Covid-19, qu'à cela ne tienne, pourquoi pas pratiquer à l'extérieur ? L'idée a fait son chemin et le club de la FAC Cournon escrime propose tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 des séances d'escrime sur le parking devant le complexe sportif Jean-Louis Bertrand qui accueille habituellement les licenciés du club. Avec l'accord de la mairie, les cours ont lieu en extérieur à quelques mètres de la salle, où ils tirent habituellement. Une des plus belles salles de la région dédiée entièrement à cette discipline.

Les combats se déroulent au fleuret et à l'épée pointe sèche c'est-à-dire non électrique. Grâce à cette initiative les jeunes et les moins jeunes peuvent pratiquer leur sport même si les conditions ne sont pas optimales. Parfois le soleil dans les yeux empêche de bien voir les coups de l'adversaire, les pas glissés accrochent aussi le goudron mais l'important est de garder le contact avec la discipline.

les escrimeurs de la FAC Cournon en action sur le parking devant la salle de sport où ils s'entrainent habituellement © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Pour Erwann, 13 ans, "tirer en extérieur, ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'il faut faire attention de ne pas esquinter les lames, Le goudron ça abîme les mouches !" Christian, la quarantaine plus que tassée, n'est pas de cet avis "techniquement c'est plus dur, surtout pour moi qui suis débutant parce que le goudron c'est plus difficile, ça glisse moins."

Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse

L'important c'est de pouvoir pratiquer et se faire plaisir quelques soient les conditions, explique Dimitri Réau, responsable technique et maître d'arme au club d'escrime de Cournon. "C'est moins dangereux que de s'entraîner seul à la maison au risque de blesser son entourage. C'est vrai que ça pose quelques problèmes techniques en extérieur", mais fait-il remarquer, "jadis, on tirait au fleuret sec non-électrique et je rappelle que les duels se faisaient dehors sur le pré ! On retrouve donc les traditions d'antan, en plus, je pense que cela plait aux enfants. Grâce ou à cause du Coronavirus, de l'escrime moderne, on retourne à l'escrime de jadis !".

En attendant la fin de la crise sanitaire, qu'on se le dise, tous les mercredis après-midi, le parking du complexe sportif Jean-Louis Bertrand sera transformé en champ de bataille !