Couronnement de Charles III : " c'est un rêve qui se réalise ", pour une Messine qui est en weekend à Londres

God save the King ! Le Royaume-Uni s'apprête à vivre un moment historique : le couronnement du roi Charles III. La cérémonie débutera ce samedi à Londres, par une procession entre Buckingham Palace et l'abbaye de Westminster, où se tiendra un office religieux.

Cette cérémonie royale sera suivie aux quatre coins de la planète et elle devrait aussi attirer selon les autorités britanniques, plus de 250 000 touristes étrangers. Parmi eux, une messine de 24 ans, Ludivine, qui est arrivée à Londres, ce jeudi matin et qui repartira dimanche soir. C’est une fan absolue de la famille royale !

Sa passion pour les Windsor remonte à son adolescence. Sa mère avait déjà beaucoup d'admiration pour la Princesse Diana. Mais lorsqu'elle a suivi devant sa TV, en 2011, le mariage princier de William et de Kate, elle a été conquise par la famille royale britannique. Ludivine suit à distance chaque mariage, chaque naissance et si elle n'a pas pu se rendre pour le jubilé de la Reine, l'an dernier, à cause de ses études, lorsque le couronnement de Charles III a été acté, elle n'a pas hésité à casser sa tirelire pour réserver des billets pour Londres.

" Je m'attends à quelque chose de surréaliste, d'extraordinaire, d'exceptionnel ! " Cette messine de 24 ans, reconnaît aussi que " le fait d'assister à ce couronnement royal est finalement un rêve qui se réalise ! ".

Pour Ludivine, Charles III est un roi " qui vit avec son temps "

Shopping, visite de Londres, en attendant le jour J

Depuis son arrivée à Londres, Ludivine a perçu dans la ville, une ambiance " festive et familiale ". Dans certains quartiers, les rues sont décorées aux couleurs de la famille royale et les vendeurs de souvenirs sont partout. Cette messine n'a d'ailleurs pas résisté à l'achat d'un petit drapeau, et pour le couronnement de samedi, elle cherche aussi une " fausse couronne pour marquer le coup " !

Ludivine a aussi un dilemme à régler avant le couronnement : où se placer ? Elle a deux options : se rendre dans l'un des parcs londoniens pour suivre la cérémonie sur écran géant, ou tenter d'approcher Buckingham Palace, pour apercevoir le carrosse royal et le salut depuis le balcon.