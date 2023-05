Couronnement de Charles III : la ville la plus anglaise de la Mayenne célèbre le roi

Ambiance so british ce dimanche 7 mai à Gorron, la ville la plus anglaise de notre département. De nombreux ressortissants britanniques vivent dans le bocage mayennais. Ils auront l'occasion de célébrer le couronnement du roi Charles III lors d'une "Coronation Street Party", organisée par le salon de thé "Une tasse de bonheur".

Des animations sont prévues à partir de la mi-journée : il y aura les DJs Anne & Les Musicnights et de la musique des années 50, 60, 70 et 80, de la restauration avec le food-truck "Route 66". L'association "The Normandy Napoleonic Reenactors" proposera des reconstitutions de l'armée britannique lors des guerres napoléoniennes.