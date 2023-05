Courrières : une boulangerie propose des éclairs aux couleurs du RC Lens

Si vous êtes supporter du RC Lens et que vous n'avez pas encore trouvé de dessert pour samedi soir, date du dernier match de la saison de Ligue 1 face à Auxerre, voilà qui pourrait vous intéresser. Une boulangerie de Courrières, "Chez Eva et Ben", propose depuis le début du mois de mai des éclairs et des religieuses aux couleurs sang et or. "C'est notre manière à nous de les encourager, assure la gérante Eva Porebski, elle même supportrice du club artésien, qui est assuré de terminer 2e du classement et de se qualifier pour la Ligue des champions.

C'est Eva Porebski, la gérante de la boulangerie, qui a eu l'idée de lancer ces éclairs RCL. © Radio France - Hélène Fromenty

Tout a commencé avant le match contre l'Olympique de Marseille. "On essaye toujours de proposer des gâteaux qui sortent de l'ordinaire pour le weekend, et comme il y avait la rencontre face à l'OM, me suis dit pourquoi pas faire des éclairs RCL," explique Eva.

Et la boulangère le confesse, la recette n'a rien de compliqué, il s'agit d'un éclair classique...avec un glaçage de couleur rouge et jaune. Plusieurs parfums de garniture sont proposés, dont les classiques chocolat, vanille et café.

130 pâtisseries vendues le premier weekend

Evidemment, le succès a été immédiat. "Ca a super bien marché, on a eu plus de 500 partages sur les réseaux sociaux lorsqu'on en a parlé, reprend Eva. Et le premier weekend on a vendu une centaine d'éclairs et une trentaine de religieuses. Donc on a continué les weekend suivants !"

La boulangère compte bien en préparer de nouveau en vue du match face à Auxerre. "J'ai déjà des clients qui me demandent si je vais en avoir, il y en a même qui m'en demandaient pour aujourd'hui mais je n'en ai plus. Donc j'ai plutôt intérêt à en refaire !".

Et pour remercier ses clients, la boulangerie compte prochainement organiser un concours et faire gagner un gros ballon en chocolat ou en gâteau,

Ces pâtisseries sont à retrouver (dans la limite des stocks disponibles !) "Chez Eva et Ben" à Courrières, 68b rue Arthur Lamendin. L'éclair coûte 2,30 euros et la religieuse 2,50 euros.