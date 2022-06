Course folle au guidon de drôles d'engins, c'est le grand retour des 24h de Beaune !

Ils vont pédaler durant 24h sur des vélos qu'ils eux même construits. 320 personnes prennent le départ ce vendredi 3 juin des 24h de Beaune. Le lycée Clos Maire aligne 4 équipages dans cette course folle et déjantée. On a suivi leurs derniers préparatifs.

"On est super fiers de notre engin. On a passé plus de deux mois à le concevoir et à le décorer. Maintenant il ne reste plus qu'a le faire rouler, et il faut qu'il tienne 24 heures !" Gaspard, Gaëtan, Matthias, Loïc , Quentin, Maxence et Milo ont les yeux qui brillent. Ils peaufinent les derniers détails d'un magnifique bar à bonbons qui dissimule un redoutable engin de course.

Le lycée Clos Maire, situé en plein centre ville aligne 4 équipages pour le grand retour de cette course un peu folle. Les 24h de Beaune, c'est une grande fête qui attire jusqu'à 25 mille personnes en ville.

Le bar à Bonbons, emblème du lycée Clos Maire © Radio France - Olivier Estran

40 équipages de 8 personnes vont pédaler durant tout un tour d'horloge dans le quartier St Jacques de la ville. Pas sur des vélos de course, mais sur des engins construits par les équipage eux mêmes. Il y'a des tandems à 3 roues, où deux pilotes pédalent en même temps, ceux là vont traquer le chrono et le podium. Et puis, il y a les engins de parade qui sont la vitrine de chaque équipe. "Le nôtre doit peser pas loin de 100 kilos" détaille Gaspard, un des élèves concepteurs. "Cette année le thème, c'est les "les souvenirs d'enfance", alors on a reproduit des éléments d'une fête foraine et imaginé ce Candy-bar (bar à bonbons -Ndlr). On a tout reproduit en papier et cartons et décoré avec des guirlandes led que nous avons programmé nous mêmes. C'est une super-application de nos cours de Sciences et Techniques de l'Ingénieur. Avec cet engin, on ne va pas chercher la vitesse. L'enjeu est de l'emmener au bout de l'épreuve."

"On va devoir pedaler sur un engin qui pèse plus de 100 kilos " ! © Radio France - Olivier Estran

Gaspard et ses amis nous racontent comment ils ont conçu leur drôle d'engin Copier

Ils vont parcourir 600 km en 24 heures !

Manon et Eva sont elles bien décidées à monter sur le podium. "On est sur un tandem en forme de chenille de fête foraine" explique Manon "Et franchement ce n'est pas facile, on avait jamais fait de tandem auparavant. Sur ceux là, il ne faut pas tourner le guidon, mais se pencher pour prendre les courbes. Ça a déjà donné quelques chutes à l'entrainement." "Ça va être génial de vivre ce genre de moment. Les 24h de Beaune, c'est mythique ici. On est fières de représenter le lycée" assure Eva.

Les tandems aux couleurs de la fête foraine © Radio France - Olivier Estran

Manon et Eva, prêtes pour une nuit blanche.. et le podium ! Copier

Le départ sera donné à 19h dans le quartier St Jacques de Beaune et les équipages vont enchainer des tours de circuit sur un parcours balisé de 1145 mètres. Comme pour les 24h du Mans, chaque équipe dispose d'un stand à ses couleurs pour organiser ses relais.

"Nos élèves vont se relayer toutes les demi-heures" détaille Claude Vuillemot, un des professeurs de sport qui encadre les équipes du lycée. "On a fait le calcul, ça représente 600 kilomètres en 24 h !"

Cet événement, c'est du sport et une grande fête. Chaque stand est décoré et ouvert au public. "Pour coller à notre esprit fête foraine, on va organiser un Chamboule-Tout, du tir à a carabine laser, une pêche aux canards et distribuer des bonbons" sourit le prof de sport. "On remercie nos sponsors locaux, car tout cela représente un investissement de 5.000 euros, pris en charge par nos soutiens."

Animations non stop

Les animations débutent à 14h ce vendredi 3 juin. Il y'aura une véritable fête foraine, des démonstrations de vélo Trial assurées par un champion du monde, un mur d'escalade et des spectacles de cirque. Le programme complet se trouve sur le site des 24h de Beaune.

Le circuits des 24h - DR