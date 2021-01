Couvre-feu : La Rochelle coupe l'éclairage public trois heures plus tôt

Pratiquement deux semaines après l'entrée en vigueur du couvre-feu à 18h, la ville de La Rochelle met à jour les horaires de l'éclairage public. Dans les secteurs déjà concernés par une extinction des feux entre 1h et 5h du matin, l'éclairage sera désormais éteint à 22h, précise un communiqué de la ville. La mesure entrera en vigueur progressivement, à partir de la nuit du 31 janvier au 1er février, et jusqu'à la fin février.

La mesure concerne l'essentiel des rues rochelaises. Cet horaire, 22h, a été choisi pour permettre à ceux qui travaillent le soir de rentrer chez eux sans encombre. Comme c'est le cas aujourd'hui, les secteurs les plus fréquentés, comme le Vieux-port, et les axes structurants (notamment ceux qui voient passer les bus) restent éclairés toute la nuit. L'éclairage retrouvera ses horaires habituels à la fin du confinement.

Rues quasiment vides après 18h

Plus besoin d'éclairer des rues quasiment vides, une décision "évidente" pour la ville, qui explique cette adaptation tardive et progressive par la mise en place en cours d'une nouvelle technologie, baptisée LoRaWan, qui permet d'actionner tous l'éclairage public à distance. 70% des lampadaires sont déjà équipés.

Depuis le 15 avril 2019, la mairie de La Rochelle a suivi beaucoup d'autres collectivités en éteignant ses lampadaires la nuit, afin de limiter la pollution lumineuse, et mieux respecter le rythme biologique des plantes et animaux qui peuplent la ville (papillons de nuit, chauve-souris, chouettes, hiboux). Les chauve-souris notamment sont désormais plus actives dans les parcs de La Rochelle. Par ailleurs, cela fait faire des économies : la consommation d'électricité a été réduite de 27%.