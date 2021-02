Covid-19 : à 9 ans, Alexandre veut rompre la solitude des résidents de l'Ehpad de Saint-Méloir

Touché par les images de solitude des personnes âgées lors du premier confinement, Alexandre, âgé de 9 ans, envoie régulièrement des dessins et des lettres et organisent des collectes de dons au profit des résidents de l'Ehpad de Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine).

C'est une belle histoire celle d'Alexandre, âgé de 9 ans, qui depuis le premier confinement s'est pris d'affection pour les résidents de l'Ehpad de sa commune, Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine) près de Saint-Malo. Au printemps 2020, il a été ému par des reportages télévisés qui montraient l'isolement des personnes âgées alors que la France vivait ses premières semaines de crise sanitaire. Alexandre a commencé par envoyer des dessins et des lettres.

Les personnes âgées n'avaient pas le droit aux visites et ça me faisait de la peine de les voir toutes seules. - Alexandre

Des résidents très touchés

Les résidents ont reçu régulièrement les dessins et les lettres d'Alexandre et ils lui ont répondu également par courrier. "Moi je n'ai pas de famille, mais de recevoir une lettre comme cela ça me fait grand plaisir" écrit l'une des résidentes au petit garçon qui a déjà deux ans d'avance, et se retrouve à 9 ans scolarisé au collège de Cancale. "Je sais qu'il a un grand coeur et ça lui fait du bien de faire tous ces dessins" témoigne Corinne sa maman. "Ses initiatives lui permettent d'exister et de ne pas être jugé, c'est ce qu'Alexandre me dit tout le temps". Lors du déconfinement, il a pu se rendre d'ailleurs à l'Ehpad de Saint-Méloir-des-Ondes.

Un sourire, un petit mot aux personnes âgées ça crée énormément de bien. Sans le Covid-19, on ne se serait jamais aperçu d'un tel bonheur pour eux - Corinne, maman d'Alexandre

Alexandre regardant les photos des résidents de l'Ehpad de Saint-Méloir-des-Ondes © Radio France - Loïck Guellec

D'autres opérations

Surmontant de graves problèmes de santé, Alexandre a soulevé des montagnes pour rechercher des partenaires afin de fournir des plateaux repas aux personnels des Ehpad de la région. C'était cet automne ! Juste avant Noël, pour acheter des jeux de société aux personnes âgées, il a fait et vendu des pains d'épices pour récolter de l'argent. Un succès inespéré : "Je pensais que j'allais vendre une trentaine de pains d'épices, mais ça a été multiplié par dix" . Plus de 1000 euros ont été récoltés et il reste encore beaucoup d'argent qui devrait servir notamment pour acheter un karaoké à boules à facettes pour les résidents.