Covid-19 : en Mayenne, une photo de classe dans un cube, c'est rigolo et ça respecte les gestes barrières

Dans les écoles, collèges et lycées du département, en ce moment, on se fait tirer le portrait. La traditionnelle photo de classe. Et ça se déroule d'une manière un peu particulière et originale cette année à cause de la crise sanitaire.

Dans les écoles, collèges et lycées, en ce moment, on se fait tirer le portrait. La traditionnelle photo de classe n'est pas aussi traditionnelle que ça cette année à cause de l'épidémie de coronavirus. Il faut en effet s'adapter aux mesures de sécurité sanitaire.

On se fait tirer le portrait dans un cube dans cette école maternelle à Laval © Radio France

Alors, pour éviter les regroupements et les masques qui cachent une grande partie du visage, deux photographes mayennais, Pauline Levêque et Maxime Texier, ont eu l'idée d'utiliser un cube à l'intérieur duquel les élèves prennent la pose : "Avec les mesures sanitaires, on s'est dit que c'était le bon moment pour proposer cette initiative aux établissements. Les élèves se positionnent comme ils veulent dans le cube. Après, on fait un montage numérique pour faire la photo de groupe. Et c'est beaucoup plus fun que la photo classique".

Pour détendre les enfants avant la photo © Radio France

►►Reportage à l'école maternelle Hilard à Laval

ECOUTEZ Copier

Maxime Texier est le co-gérant du studio May'Photos à Saint-Berthevin : "On remarque surtout que les élèves, quand on vient dans un établissement, ont tout de suite envie de se mettre dans le cube. Dans quelques années, on regardera ces photos et ce serait dommage d'en avoir avec des masques et d'avoir un souvenir comme ça d'une année quand même morose. On sort ainsi de la photo classique et le cube se prête bien à cette idée-là".

Pour ces deux professionnels, travailler dans le milieu scolaire, ils ont de nombreuses sollicitations, leur permet aussi de relancer leur activité bouleversée ces derniers mois, baptêmes, mariages, fêtes de familles annulés.