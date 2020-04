Covid-19 : à Ambazac, il court un marathon dans son jardin ce dimanche pour soutenir les soignants

Il va faire 188 fois le tour de son jardin ! Damien Gadet, un habitant d'Ambazac, féru de trails et autres courses à pied, se lance dans un marathon inédit dimanche matin : il va parcourir les 42,195 km uniquement dans son jardin. Et le calcul est simple : avec un périmètre d'une longueur totale de 225 m, il va donc devoir tourner précisément 187,5 fois !

Un marathon en boucle et une cagnotte en ligne

L'objectif de ce marathon "confiné" : apporter du soutien au personnel soignant du CHU de Limoges, mobilisé comme partout en France face à la crise du Covid-19. "En cette période difficile, on a tous envie de faire un petit geste pour la bonne cause" explique le coureur, "et comme j'ai la chance d'avoir du terrain et un périmètre assez sympa, j'ai calculé le parcours sur la distance d'un marathon. En plus, il y a du dénivelé, pour moi qui suis plutôt trailer, je me suis dit c'était parfait" !

Un soutien moral, certes, mais aussi financier : Damien Gadet a mis en ligne une cagnotte Leetchi pour recueillir des fonds qu'il remettra aux soignants.

A la fin de la course, je crois que j'aurai envie de vendre ma maison...

Courir un marathon, ça ne fait pas peur à ce coureur archi-entraîné, habitué des ultra-trails et courses de toutes sortes (y compris le marathon de Paris qu'il a couru à plusieurs reprises).

Mais dans cette configuration, Damien Gadet appréhende quelque peu : "j'ai de l'entraînement donc de l'endurance, mais j'ai une grande trouille : c'est le mental ! A la fin de la course, je crois que je vais juste faire une chose : c'est vendre ma maison..." sourit-il en pensant qu'il va tourner près de 188 fois autour. "Mais ce défi, je ne vais le faire qu'une fois et, à travers lui, c'est dire aux personnels soignants qu'on est derrière eux". Départ à 8 heures ce dimanche !