Coronavirus : le succès des tee-shirts "T'inquiètes je suis vacciné" à Marseille

Et si on pouvait rire de tout, même en parlant de Covid 19 et de vaccination ? À Marseille, la boutique "Aux deux comptoirs" vend des tee-shirts pass sanitaire. On peut lire sur les tee-shirts "T'inquiètes je suis vacciné" et ils rencontrent un succès auprès de tout le monde.

Cette idée de tee-shirt pass sanitaire c'est la responsable du magasin et son papa qui l'ont eu. Des tee-shirts d'ailleurs vendus à autant de personnes vaccinés que non vaccinées. C'est le père de Laura, la responsable du magasin, qui a eu cette idée en pleine nuit "Il m'a dit j'ai eu une idée dans la nuit, ca m'a réveillé, il faut qu'on fasse un tee shirt "t'inquiètes je suis vacciné", ca l'a empêché de dormir, c'est un businessman il a des idées tout le temps, il a vu un filon pour en rire et pour prendre ca avec légèreté."

Des tee shirts qui plaisent d'ailleurs autant aux clients vaccinés qu'aux anti vaccins comme explique Laura : "Il fait parler et il rassemble aussi parce que je le vends à des touristes, aux vaccinés et aux anti vaccins. Sur un sujet qui divise finalement, on trouvera peut-être à une manif anti vaccin et à une manif pro vaccin ce tee-shirt, hier je l'ai vendu à des allemands je leur ai traduit le t'inquiètes, je le vends à toute âge donc je l'ai vendu à des personnes âgées et des jeunes, et aussi pour des jeunes qui veulent l'offrir à des anti vaccins." C'est d'ailleurs ce que Maeva pense faire, cette marseillaise est séduite par le concept : "Il faut le prendre avec le côté marseillais t'inquiètes je suis vaccinée moi je trouve ca sympa ca dédramatise la polémique qu'on soit pour ou contre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut je prends plus comme quelque chose de sympa que comme une provocation. Ca marcherait moins bien dans le nord mais dans le sud faut le prendre avec l'accent. Je l'offrirai bien à un copain parce qu'on a l'esprit ouvert, faut pas l'offrir à un complotiste et puis je vous avoue que moi-même j'hésite à me le prendre." Vous pouvez toujours tentez votre chance en terrasse ou au cinéma, mais ca ne remplacera pas le pass sanitaire. Rendez-vous au magasin "Aux deux comptoirs" à Marseille et à Aix en Provence vous pouvez aussi trouver des tee-shirts dans le même genre avec inscrit dessus "Vé j'suis vacciné", fabriqué par la marque "Je viens du Sud".