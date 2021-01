Covid-19 : quand le numéro d'un centre de vaccination en Isère mène à une particulière du Cher

L'erreur a depuis été rectifiée mais le premier numéro de téléphone indiqué ce vendredi matin sur le site sante.fr pour joindre le centre de vaccination anti-Covid de La Mure, dans le sud Isère, était en fait celui d'un particulier. "C'est celui de ma fille !", explique Chrystel, 36 ans, qui réside à Saint-Martin d'Auxigny, près de Bourges, dans le Cher, bien loin de l'Isère.

300 messages vocaux en attente

Une "victime" de plutôt bonne composition. "Je préfère en rire" dit-elle, même si la journée a du coup été passablement agitée. "Les premiers appels ont eu lieu vers 7h et après ça n'a pas arrêté. Là (à 15h) il y a encore 300 messages vocaux en attente et je dois avoir un millier d'appels en absence" et le téléphone n'arrête toujours pas de sonner. "Quand les appels émanent d'un portable j'essaye de renvoyer un SMS", explique-t-elle, "et quand c'est un fixe j'essaye de répondre parce que bon, ce sont des personnes âgées...".

Dès le troisième appel elle a prévenu la gendarmerie. "Une dame qui m'a appelée l'a fait aussi de son côté et a prévenu la gendarmerie et la mairie de La Mure". "J'ai aussi", explique Chrystel, "demandé à ma fille de mettre un message sur sa boite vocale en me disant que peut-être qu'en entendant une voix juvénile les appels cesseraient".

Une erreur ou une réattribution

Nous avons pu constater à la mi-journée que le téléphone du centre de vaccination de La Mure avait été modifié sur sante.fr (et immédiatement également remis à jour sur francebleu.fr) mais les appels ont continué.

Espérons pour Chrystel et sa fille que cela cessera rapidement. "Dans un message que j'ai reçu et qui s'excusait pour l'erreur, un monsieur m'expliquait que ce numéro était "en réserve" mais n'avait plus servi depuis quelques mois, et que soit il y avait une erreur dans le numéro, soit il a été réattribué à ma fille". Une péripétie dont, encore une fois, Chrystel préfère rire. "C'est surtout pour les gens qui veulent se faire vacciner que ça me gène...".