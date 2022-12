Covoiturage cauchemardesque entre Dordogne et Charente : la passagère indemnisée par Blablacar

Les suites du voyage cauchemardesque de Juliette via Blablacar. Le 23 décembre, la jeune femme de 22 ans souhaitait être "covoiturée" depuis Annecy jusqu'à Thénac en Charente-Maritime. Elle avait trouvé une voiture qui faisait ce trajet pour 90 euros. Sauf que la conductrice se rendait à Thénac... en Dordogne et cette erreur a généré une telle tension que Juliette a fini son voyage en pleine nuit au bord d'une route près de Bergerac . Entre le taxi, l'hôtel et les trains pour arriver à destination, elle en a été quitte pour 250 euros.

Contactée par France Bleu, la société Blablacar s'est engagée "à rembourser son trajet" et "à analyser le profil de la conductrice avant de prendre les mesures adaptées". Blablacar étudie la possibilité de rembourser l'intégralité des frais occasionnés. "Légalement, nous n'avons pas à lui rembourser plus que le prix de son trajet lui-même", indique le service communication de Blablacar, "cependant, nous avons pris contact avec elle [Juliette] suite à son signalement de cette situation exceptionnelle, et nous échangeons avec elle pour lui apporter le meilleur soutien possible. Nous attendons actuellement un retour de sa part concernant les détails de ses dépenses." Sollicitée ce jeudi par France Bleu, Juliette confirme que Blablacar lui a demandé ses factures d'hôtel, de trains et de taxi.