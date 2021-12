Craon : des bijoux dans des oeufs pour Noël

A Craon, dans la boutique de prêt-à-porter Tentation, on vend des oeufs un peu particulier : à l'intérieur se cache un bijou. C'est le concept de l'artiste Carole Montigny, qui récupère des coquilles chez les traiteurs et boulangers, les re-scelle puis les peints. Et l'illusion est plutôt réussie.