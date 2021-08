Crapauds, mésanges, crépidules : elles sont libertines, ces sales bêtes !

Le crapaud ne pense qu'au sexe. La mésange est en couple mais infidèle. Le crépidule fait des orgies. Ces sales bêtes sont libertines !

:Sales Bêtes propose de jeter un nouveau regard sur les bestioles qui nous entourent. Qu'ils soient sur nos plages ou dans nos jardins, ils ne pensent qu'à ça ! Pour se reproduire, tous les coups sont permis.

Le crapaud ne pense qu'au sexe

Quand les crapauds sortent d’hibernation, ils n’ont qu’une idée en tête : s'envoyer en l'air ! Il ne s'alimente pas, il file à la recherche d'une femelle sans même prendre le temps de croquer un petit déjeuner.

Un crapaud au réveil © Getty

Pour se reproduire, le crapaud doit quitter son abri et rejoindre un plan d’eau, en évitant les voitures et les prédateurs. S’il croise un congénère, le crapaud s’y accroche et ne le lâche plus. S'il s'agit d'un autre mâle, notre crapaud s'y accroche quand même. On a même vu des crapauds agripper des doigts humains ou des museaux de carpes quand l'occasion se présente.

Chez les crapauds, on trouve quatre mâles pour une femelle. Ces dames sont littéralement assaillies de prétendants. Ils sont parfois si nombreux à s’accrocher à elle que la femelle coule au fond de l’eau et se noie entraînant avec elle les crapauds mâles bien accrochés.

Alors messieurs, un peu de tenue !

Le crépidule fait des orgies

Ces coquillages ont envahi nos plages ! Sur les côtes de Bretagne ou de Normandie, il est difficile d’échapper à ces drôles de grappes.

Qu’on les appelle berlingots de mer ou crépidules, ces "crepidula fornicata" (ça ne s'invente pas !) vivent accrochées les unes sur les autres. À la base de la grappe, on trouve des femelles et plus haut les mâles.

Au fond de sa coquille, le crépidule est un petit gastéropode © Getty

Pour se reproduire, ils font ça en groupe. Pas question de se séparer, même dans l’intimité ! Si la femelle est trop loin, le mâle peut déplier un pénis gigantesque pour faire sa petite affaire sans avoir à se déplacer.

En vieillissant, le mâle deviendra à son tour une femelle. Les jeunes mâles s’installeront à leur tour sur sa coquille et c’est ainsi que se renouvellera la grappe de crustacés.

On ne verra plus nos plateaux de fruits de mer de la même façon.

La mésange est infidèle

Qu’il est doux le chant des oiseaux au printemps et pourtant, il n’est ni poétique, ni mignon.

Ces gazouillis ont deux fonctions. Ils forment en réalité un message destiné à attirer les femelles mais également à éloigner les autres mâles. On pourrait le traduire par "hey mec, ici c'est mon territoire !" ou quelque chose d'approchant.

Une mésange qui nous jette un regard © Getty

Chez la mésange, le mâle chante donc pour pour éloigner les autres mâles. Et la concurrence est rude.

Les mésanges nichent en couple, c’est vrai, mais depuis qu’on fait des analyses génétiques, on sait que les œufs d'un nid sont rarement du même père. La femelle multiplie ses chances d'avoir des oisillons en bonne forme en multipliant les donneurs de gamètes.

Par la suite, les couples élèvent bien les petits ensemble, mais les mésanges ne sont pas fidèles pour autant.

