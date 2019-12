Crazy Spray : des murs de l'Yonne aux vitrines de Noël

Yonne

Crazy Spray habille les vitrines pour les fêtes ? Ok, nous allons bien voir ce que ça donne à la radio : nous avions justement besoin de donner un coup de peps' à notre vitrine ! Nos deux graffeurs joviniens, Quentin Evrard et Kevin Crespin, ont comme ambition de styliser le logo France Bleu sur l'une de nos baies vitrées. "Là, on va dégraisser toute la vitre, explique Kevin. Nous avons imprimé un gabarit avec la typo de la bonne taille, on va le décalquer pour avoir une bonne base. Après, on peint au pinceau et Posca". Le Posca, c'est un petit feutre qui sert à dessiner les contours.

Motifs géométriques et graffitis

Dehors, il fait 6 à 7 degrés. Une température suffisante pour la tenue de la peinture, mais viviante pour nos deux artistes. Un petit coup de bombe pour styliser. "Moi, je fais plus dans le géométrique, détaille Kevin. Quentin est dans le graffiti lettres pures, un peu 3D".

100 à 200 € pour rhabiller une vitrine

Au bout d'une heure et demie, le graff est fini. Validé par la directrice de France Bleu Auxerre, Sofie Martin. Qui se demande quand même : "On ne leur a pas demandé comment on l'enlève après....". Eh bien, un petit coup de grattoir, et ça s'en va. Et le prix ? 100 à 200 euros, selon la taille de la vitrine.

Une heure et demie pour rhabiller la vitrine de France Bleu Auxerre © Radio France - Thierry Boulant