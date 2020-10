Création de la collectivité européenne d'Alsace : une centaine de routes à renommer pour éviter les doublons

Une centaine de routes dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin portent le même numéro et vont donc changer de noms d'ici la fin du mois d'octobre pour éviter les doublons.

Du changement pour les automobilistes en Alsace ! Si vous prenez souvent votre voiture, vous avez peut être remarqué des agents des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en train de changer les panneaux indiquant les noms des routes. C'est une des conséquences inattendues de la création le 1er janvier prochain de la Collectivité européenne d'Alsace. Certaines routes départementales portent les mêmes numéros et doivent être renommées.

Un risque de confusion

"Nous nous sommes aperçus qu'il y avait plus d'une centaine de routes qui portaient le même numéro avec un risque de confusion et donc s'est imposée assez rapidement, à nous techniciens, la nécessité de renuméroter, de renommer un certain nombre d'axes afin qu'il n'y ait plus aucun doublon pour notre gestion, et pour la gestion de crise, c'est à dire les accidents", explique Dominique Kochert, directeur de la Mission réseau et infrastructures du Conseil départemental du Bas-Rhin.

160.000 euros pour changer des centaines de panneaux dans le Bas-Rhin

"Nous allons sur les routes concernées changer les petits panonceaux jaunes que vous avez l'habitude de voir au-dessus des panneaux de signalisation directionnels, et au-dessus des panneaux d'entrée d'agglomérations. Il y a plusieurs centaines de petits panonceaux à changer", poursuit-il. Pour le département du Bas-Rhin, cela représente un budget de 160.000 euros.

La route la plus courte change de numéro

Les équipes du département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont tenu à conserver une cohérence quant au changement de numéro : "Si je prends la RD 27 entre Haguenau et Woerth, elle devient la RD 927. Dans un souci mémo-technique et pour garder une certaine logique et permettre aux usagers, aux services de secours, et à nos agents de se repérer et de se remémorer assez facilement les numéros afin que ce soit plus simple pour tout le monde", indique Dominique Woerth.