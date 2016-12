Crèches de Noël ? oui, mais crèches maritimes à Etel

C'est la vingtième édition de l'exposition des crèches maritimes à Etel, dans le Morbihan. Une centaine de crèches sont présentées au musée des Thoniers jusqu'au 15 janvier. C'est unique. Les crèches viennent du grand Ouest mais aussi du Portugal, d'Amérique du Sud ou de Madagascar.

Tout a débuté il y a vingt ans. Au commencement il n y avait qu'une seule crèche ! elle était faite d'oursins, de coquillages et de photographies. L'année suivant, quatre crèches sont présentées. Et donc aujourd'hui plus d'une centaine.

Une scène plus classique © Radio France - François Rivaud

C'est un grand succès qui se confirme année après année. "On refuse des crèches" dit Michel Le Leuch, le président de l'association "Autrefois Etel". Car le musée des Thoniers est trop petit.

Ou alors un peu plus... délirante ! © Radio France - François Rivaud

Les particuliers, collectionneurs ou artistes qui proposent leurs crèches sont de Bretagne, de Normandie, de l'ile d' Yeu mais aussi de Madagascar, Haïti, du Portugal ou du Brésil. Les crèches sont en pierre, en tissu, en bois flotté, peintes sur une assiette ou une toile. Elles représentent tout ce qui touche à la vie maritime : la quille en l'air, les bateaux retournés qui servaient d'habitation, un chantier ostréicole, le sauvetage en mer ou un port de pêche.

Crèches maritime et scène typique de la vie locale © Radio France - François Rivaud

Crèches en pierre ou en bois flotté, les matériaux utilisés sont nombreux © Radio France - François Rivaud

Les crèches portent des noms : "Les arêtes de Noël" ou "Jésus à la barre" !

L' exposition est visible à Etel au musée des Thoniers jusqu'au 15 janvier.