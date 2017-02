A Crémieu, quand bière rime avec carrière

Que faire d'une ancienne carrière ? De la bière, par exemple. C'est l'initiative conduite dans le Nord-Isère, sur le site d'une ancienne carrière, réhabilitée en terres agricoles. On y a fait pousser de l’orge, avec laquelle une brasserie de Crémieu a fabriqué de la bière.

Depuis 1993, la loi impose aux carriers une remise en état des sites en fin d'exploitation. C'est ainsi qu'à Creys-Mépieu, la société Vicat a réaménagé en terres agricoles 5.000 mètres carrés d'un ancien site d'extraction de granulats, qui était en activité depuis la fin des années 80. Guy Sidos, le PDG du groupe Vicat, précise que désormais, la réhabilitation est pensée dès l'élaboration du plan d'exploitation d'une carrière. « On achève l’exploitation d’une petite parcelle, on la réaménage, et on exploite le reste de la carrière. Lorsqu’il y a de la terre arable de qualité, on la met de côté, sachant qu’on va la réintroduire dans le milieu ».

Le monde agricole a été associé au projet, afin de reconstituer au mieux les terrains cultivables. Yves François, agriculteur et président de la Coopération d’Utilisation de Matériel Agricole de la Pleine de Faverges, juge que la méthode est efficace : «Avec une tractopelle, on creuse sur un mètre, et on regarde comment sont constituées les couches de sol, et comment se passe la vie des racines. Ce qui nous donne une feuille de route pour le réaménagement». Et il se demande si à la fin de l’exploitation de la carrière, on n’aura pas un meilleur terrain qu’avant, parce que beaucoup plus régulier. Pour réalimenter les sols, un apport de déchets verts venus de la déchetterie a fait l’affaire.

Une première production de 3.000 litres de bière

C'est en agriculture biologique que de l'orge de brasserie a été cultivée sur le site, à la demande du groupe Vicat, qui a fourni les semences. L'orge récoltée a été ensuite maltée dans une entreprise ardéchoise. Puis, c'est la brasserie artisanale Les Ursulines, à Crémieu, qui s'en est servi pour fabriquer deux bières, une blonde et une ambrée. Olivier Bourgaud, le brasseur, se félicite de pouvoir travailler avec des produits locaux. Il juge cependant qu’une malterie supplémentaire serait la bienvenue. Il y aurait du travail pour elle, puisqu’on trouve en Rhône-Alpes, dit-il, plus de 80 brasseries.

L'orge cultivée sur l'ancienne carrière a permis de produire 3000 litres de bière. Granulats Vicat en a réservé les deux tiers pour son propre usage. Le dernier tiers étant vendu directement par le brasseur.