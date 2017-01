Créteil : des lycéens prennent le lac pour une patinoire

Cette semaine, de nombreux lycéens, voire des parents avec leurs jeunes enfants, ont pris des risques en s’aventurant sur les eaux gelées du lac de Créteil. A tel point que jeudi, des membres du collectif du lac ont alerté les autorités. Avec le redoux, de nombreuses fissures sont apparues.

Fatouma et ses copines en rient encore. Cette semaine, les élèves du lycée Léon Blum de Créteil n’ont pas résisté à la tentation : comme beaucoup d’autres, elles se sont aventurées sur le lac au mépris du danger.

Certains en ont même fait des vidéos échangées ensuite sur les réseaux sociaux. Et à en croire celle-ci, certains se sont faits de belles frayeurs.

Hugo, l’auteur de cette vidéo, témoigne au micro de France Bleu : "Quand j’ai commencé à filmer, je ne pensais pas qu’il irait aussi loin. Mais on s’est bien amusé", poursuit-il, "on avait installé un petit campement sur l’eau, avec des chaises".



Jeudi, atterrés de voir des grappes de lycéens se promener sur l’eau gelée, des membres du collectif du lac ont signalé ces agissements aux autorités. "On ne marche pas sur de la glace, peste Michel, car on ne sait pas quelle est l’épaisseur. Le lac peut être gelé à un endroit, mais plus loin, vous pouvez passer à travers. On peut peut-être être mal vus d’avoir signalé ça, mais si on peut sauver des vies c’est déjà quelque chose".



Depuis, la direction du lycée a informé ses élèves sur les dangers par voie d’affichage. La police municipale organise également régulièrement des patrouilles.