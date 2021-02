Creuse : 3e ticket gagnant à 500 000 euros pour le tabac-presse de Boussac

Et un, et deux et trois pour le tabac presse de Boussac ! Une joueuse vient d'empocher 500 000 euros grâce à un jeu de grattage, le X20. "C'est une cliente régulière", explique Maryse Roger, la gérante du tabac de la place. C'est la 3eme fois qu'elle vend un ticket gagnant en moins de trois ans. Il y a déjà eu deux autres gagnants à ce même jeu en 2019 et en 2020.

Quand ils gagnent une grosse somme, ils doutent toujours

Lorsqu'elle est arrivée avec son ticket au tabac presse, la joueuse n'y croyait pas. "Elle m'a dit je crois que j'ai gagné une grosse somme". Vérification faite, c'était bien un ticket gagnant. La gérante a alors prévenu la Française des jeux pour qu'elle se mette en contact avec l'heureuse gagnante, qui avait un pressentiment. "Elle savait qu'il y avait déjà eu 2 gros lots raconte Maryse Roger, elle pensait qu'il y en aurait sans doute un 3e et que ce serait pour elle".