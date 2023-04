Creuse : à la poursuite d'un lapin géant au hameau de la Chassagne

Plutôt que de chercher des oeufs en ce lundi de Pâques (10 avril), les habitants de la Chassagne ont décidé de se lancer "à la poursuite du lapin géant". Un vrai faux lapin mais bel et bien géant et bien caché dans le village, qu'il faudra découvrir après avoir collecté des indices en écoutant toute une série d'histoires mises en scène. Et au bout, bien sûr la récompense : des lapins en chocolat !

Des pompoms, des lapins, des oeufs, des plumes partout dans le village

Un jeu de piste va ainsi mener petits et grands à travers le hameau entièrement décoré. Des centaines de pompons ont été confectionnés par les membres de l'association Les Amis de la Chassagne et accrochés dans les arbres et les buissons, plantés dans les fossés comme autant de fleurs multicolores. On croise aussi toutes sortes de lapins fabriqués à partir de boîtes de conserves, de pots de fleurs ou de bouts de bois.

De jolis lapins entièrement fabriqués par les Amis de la Chassagne et disséminés un peu partout dans le hameau. © Radio France - Valérie Menut

Les habitants de la Chassagne n'ont pas manqué d'imagination et de talent pour décorer leur village

Un décor enchanteur dans lequel six personnages conteront des histoires aux visiteurs-joueurs. Il y aura Célestine la fée des eaux, Mérin le gardien des animaux des bois, Cigorneau l'ami des oiseaux, Flora la déesse des fleurs, Eglantier le gardien des arbres et Eole le souffleur de vent. Tous sont sortis de l'imagination des membres de l'association, et l'une d'entre eux, Nadine, couturière passionnée, a confectionné tous les costumes à partir de tissus récupérés ça et là. Un projet sur lequel ils travaillent depuis un peu plus de trois mois.

Flora la déesse des fleurs, Cigorneau l'ami des oiseaux, Célestine la fée des eaux, Mérin le gardien des animaux des bois, et le lapin (mais pas le lapin géant !) © Radio France - valérie Menut

Cette journée est donc une nouvelle initiative des "Amis de la Chassagne", l'association créée il y a deux ans à l'occasion de l'achat par les villageois d 'Oasis, une vache "partagée" qui depuis leur donne quotidiennement du lait (et bientôt un petit veau, à naître dans la semaine). Une vache Jersey que l'association finance, nourrit, soigne grâce aux bénéfices des événements qu'elle organise et qui décidément anime et soude les habitants du hameau !

Le premier jeu de piste débutera à 14h. Les saynètes seront ensuite jouées tous les 1/4 d'heure, jusqu'à 17h. La billetterie (tenue par Jacqueline, une retraitée du village, déguisée pour l'occasion en lapin rose et blanc) ouvrira à 13h30. Billets à 4 euros par adulte, 2 euros par enfant de moins de 12 ans. Des ateliers de dessins, coloriage etc seront aussi proposés aux enfants.

Jacqueline grimée en lapin tiendra la billeterie © Radio France - Valérie Menut

