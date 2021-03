Bien mal lui en a pris ! Un automobiliste creusois a eu la mauvaise idée de demander son chemin à des gendarmes, alors qu'il avait fumé du cannabis et que sa voiture n'était pas assurée. Son permis de conduire est suspendu pour six mois et il sera convoqué devant la justice.

Creuse : un automobiliste demande son chemin aux gendarmes et se retrouve avec 6 mois de suspension de permis

Une partie des saisies des gendarmes : 155 grammes de résine et 6,23 grammes d'herbe de cannabis

C'était une fausse bonne idée ! Un automobiliste creusois a demandé sa route à des gendarmes qui effectuaient un banal contrôle dans le centre de Gouzon. L'homme âgé de 42 ans était au volant d'un monospace qui n'avait pas fière allure. Du coup, les militaires ont voulu en savoir plus. Et ils sont allés de découverte en découverte. Au final, l'homme est reparti à pied, son permis de conduire est suspendu pour 6 mois et avec une convocation devant la justice.

Plusieurs infractions

Le Creusois se déplaçait avec une voiture qui n'était pas assurée et dont le contrôle technique n'était pas à jour. Il était également positif au dépistage du cannabis. L'automobiliste a reconnu avoir fumé la vieille. Il a expliqué être un consommateur régulier depuis l'âge de 13 ans, et avoir du cannabis à son domicile. Lors de la perquisition les gendarmes ont effectivement découvert 155 grammes de résine, 6,23 grammes d'herbe de cannabis, un grinder (pour broyer) et un joint déjà prêt. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'est pas prudent de demander son chemin à des gendarmes lorsqu'on est pas tout à fait en règle.