Creuse : il franchit l'équivalent de l'Everest en step, pour soutenir la lutte contre le cancer des enfants

Depuis le début de l'année, Joris Jacquard, 31 ans, coach sportif à Orléans, a franchi l'Everest quatre fois. Enfin pas exactement, puisqu'il en gravit l'équivalent sur une boite de 50 centimètres de haut. Il s'est lancé comme défi d'accomplir cette performance dans chaque région de France, au bénéfice de la fondation Gustave Roussy, dont il est l'un des ambassadeurs, et qui oeuvre à la recherche contre le cancer des enfants.

De passage chez son frère, qui habite Bazelat, Joris Jacquard en profite pour relever le défi de l'Everest en Nouvelle-Aquitaine. Ce défi, il fait partie du projet Noé, une campagne de sensibilisation à la question du cancer des enfants. Son petit Everest creusois, Joris Jacquard a mis douze heures, 22 minutes et 56 secondes pour en venir à bout, épuisé. "Vraiment le défi le plus dur que j'aurais fait du projet," ahane-t-il.

Depuis six heures ce matin, son corps répète à l'infini le même mouvement. La performance est diffusée en direct sur sa page Facebook. Beaucoup de soutiens par des commentaires et des pouces bleus, même si c'est compliqué d'interagir. "J'essaye de leur parler un peu mais c'est vrai qu'avec la fatigue ça va commencer à être de plus en plus dur."

Au terme de son calvaire, Joris Jacquard est épuisé. Mais ravi. Au terme de son défi d'avril, il a récolté 300 euros au profit de la fondation Gustave Roussy. Prochain everest en escalier, ce sera dans un mois.