Creuse : l'église de Saint-Sylvain-Montaigut n'a plus de cloche

L'événement est peu commun : ce mercredi 30 août, une vingtaine de Creusois ne s'y sont pas trompés et sont venus dans la petite église de Saint-Sylvain-Montaigut assister à la descente de la cloche, un beau bébé de 266 kg accrochée à son clocher depuis 1881.

Il était temps de la restaurer

Lors d'une inspection au printemps 2022, une fissure a été constatée sur le noyau, la partie qui relie la cloche au joug (ou mouton) en bois. " Il y a en fait une pièce en acier prise dans la fonte de la cloche qui est en bronze, explique Thomas Bouquet, un des deux spécialistes venus décrocher la cloche. Cette pièce en acier vient à rouiller, et en rouillant elle éclate le bronze autour ". Ce qui est potentiellement dangereux et peut provoquer la chute de la cloche, même si on ignore combien de temps peut prendre cette érosion. Par précaution, la cloche ne sonnait plus depuis un an et demi. Et il devenait urgent de la restaurer.

Et Léontine Germaine toucha terre ... © Radio France - Valérie Menut

La commune a donc fait appel à une société spécialisée dans la maintenance et l'installation de cloches pour décrocher Léontine Germaine (c'est le nom de la cloche, parce que toutes les cloches ont un nom ! Celle-ci a d'ailleurs été fondue, bénie et baptisée à Orléans). Le précieux objet a pris la direction de Trémentines, dans le Maine-et-Loir où des soudeurs spécialisés vont le restaurer. Il sera donc question de réparer le noyau, mais aussi le serrage autour du joug : avec le temps, le bois a travaillé et il y a pas mal de jeu avec la ferraille. La cloche sera passée au four, elle en ressortira toute propre et avec une belle couleur cuivrée.

La restauration comprendra aussi le serrage en ferraille autour du joug de bois © Radio France - Valérie Menut

A gauche : le marteau qui frappe au coeur de la cloche a lui aussi besoin d'être restauré. A droite : détail de décor sur la cloche © Radio France - Valérie Menut

Léontine Germaine est sortie de l'église avec toutes les précautions dues à son grand âge et à son poids ! © Radio France - Valérie Menut

La restauration complète devrait prendre trois mois. Léontine Germaine retrouvera a priori son clocher et sonnera à nouveau d'ici la fin de l'année.

La commune assume seule cette restauration, à hauteur de 14 000 euros, et ajoute même 10 000 euros pour automatiser les sonneries. Il sera aussi question prochainement de refaire le toit du clocher en bardeaux de châtaignier (une enveloppe de 70 000 euros). Des chantiers que la municipalité peut financer grâce à un leg.

Une église qui n'a pas fini de livrer ses secrets

L'église de Saint-Sylvain-Montaigut fait décidément parler d'elle puisque ce 30 août, une agent de la DRAC est venue expertiser la clé de voûte retrouvée il y a quelques mois dans un bois . Il semble bien que ce soit effectivement celle de cette église du XVème siècle. Cette clé de voûte sera mise en valeur sur un support, au sein de l'église. Une église qui n'a pas fini de livrer ses secrets puisqu'il semblerait que trois pierres tombales (l'une est ornée de gravures) soient présentes devant l'autel de la chapelle.