Creuse : la fédération française du bâtiment va construire en lego le plus gros casque de chantier au monde

La fédération française du bâtiment de la Creuse lance "Le bâtiment fait son show". Pour l'occasion, le plus gros casque de chantier en lego au monde va être construit, dans le but de promouvoir les métiers du bâtiment. Des collégiens et le grand public participeront au record les 14 et 15 octobre.

Le président de la fédération française du bâtiment de la Creuse, Bruno Trullen, et la maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier, posent eux aussi leur lego pour participer au record. © Radio France - François Ventéjou C'est un secteur en pénurie de main-d'œuvre qui veut séduire les jeunes. La fédération française du bâtiment (FFB) de la Creuse va organiser les 14 et 15 octobre, place Bonnyaud à Guéret, "Le bâtiment fait son show". Une initiative inédite pour faire découvrir les métiers du bâtiment : plombier, chauffagiste, peintre. À cette occasion, la FFB va construire le plus gros casque de chantier en lego au monde. Les premiers legos ont été posés ce vendredi. ⓘ Publicité Le casque mesurera 1,30 mètre de largeur, 1,87 mètre de longueur, et 90 centimètres de hauteur. © Radio France - François Ventéjou Une fois les 26.000 legos assemblés, le casque mesurera 1,30 mètre de large, 1,87 mètre de long et 90 centimètres de haut. Un appât pour "attirer le jeune public et lui expliquer ce qu'est une construction", raconte Bruno Trullen, le président de la FFB de la Creuse, "Ensuite on veut les attirer vers les métiers du bâtiment. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée, il faut penser à remplacer les professionnels qui sont dans nos entreprises par des jeunes, mais surtout des jeunes formés", insiste-t-il. Les 14 et 15 octobre, la place Bonnyaud va donc être transformée en un village du bâtiment. La première journée sera réservée aux collégiens. Ils pourront tenter de pêcher un canard avec une minipelle ou encore monter en haut d'un échafaudage à l'aide d'une corde. Le lendemain, la journée sera ouverte au grand public. C'est là que le record du monde doit être officialisé.