Creuse : le championnat d'Europe de coupe mulet reviendra à Chéniers à la fin de l'été

Comme en 2021, il sera possible de repartir de la manifestation avec une coupe mulet fraîchement taillée !

Le championnat d'Europe de la coupe mulet revient en Creuse, il aura lieu les 9 et 10 septembre prochains et ce sera encore une fois à Chéniers. L'an dernier, le championnat a eu lieu en Belgique, mais en 2021, il s'était tenu au Moulin du Piot . La manifestation n'a laissé que de bons souvenirs, "c'est pour ça que l'on revient à Chéniers" explique Guillaume Hays, le président de l'association organisatrice, Tumprendkür. "La dernière fois, ça s'était super bien passé. On avait bien rigolé ! Deux après des gens nous en parlent encore."

A la recherche de bénévoles et d'une scène

Retour donc dans le nord de la Creuse, aussi parce qu'*"*on est bien au milieu de la nature et il y a de la place pour accueillir du monde", poursuit Guillaume Hays. Si en 2021, l'événement n'avait pu rassembler "que" 500 personnes en raison des restrictions sanitaires à cause du Covid, cette année, les organisateurs misent sur le double de participants, "pas plus pour des raisons de sécurité" précisent-ils.

Cette édition 2023 se déroulera donc sur deux jours avec le samedi 9 septembre, des animations toute la journée, des foodtrucks et des concerts. Les organisateurs sont en contact avec plusieurs groupes de musiciens, et recherchent une scène pour mieux les accueillir. Le dimanche 10 septembre, il devrait y avoir un petit marché de producteurs locaux et un barbecue pour le déjeuner.

L'association Tumprendkür recherche également un nombre conséquent de bénévoles. "Cette année, le gérant de camping de Chéniers nous loue la structure. Il nous faut donc beaucoup de bénévoles pour s'en occuper" confie Guillaume Hays.

Une année sur deux en Creuse

Le championnat d'Europe de coupe mulet devrait attirer de jolies et insolites chevelures "court devant, long derrière" de toute la France et même d'Europe. En 2021, un Portugais, des Suisses, des Belges étaient aussi de la partie, des Belges qui sont fans de la coupe mulet. D'ailleurs le précédent championnat d'Europe s'est tenu en Belgique, et l'association Tumprendkür et son homologue belge ont convenu d'organiser chacune leur tour la compétition.

L'accès au championnat d'Europe de coupe mulet à Chéniers en septembre prochain sera payant : 20 euros la place, camping compris. Les préventes ne devraient pas tarder à ouvrir.