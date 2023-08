Creuse : le chapiteau de l'entreprise Tixier retrouvé par hasard par un Creusois

Mardi 4 Juillet, l'entreprise guérétoise de chapiteau Tixier lançait un appel sur ses réseaux sociaux : en se rendant sur une manifestation, cette société a perdu le chargement de son camion. Le chauffeur ne s'en était rendu compte qu'en arrivant sur les lieux, en Haute-Vienne. Or, cette bâche coûtait environ 7.000 euros.

ⓘ Publicité

Tout est bien qui finit bien finalement, puisqu'un Creusois l'a retrouvée, un peu par hasard, ce jeudi 24 août. " Je rentrais de Limoges et il y a un endroit où il y a une espèce de petite décharge sauvage et il y avait un bout de truc noir qui dépassait du trou, raconte Pascal, qui habite à Saint-Junien-la-Bregère. Du coup, ça m'a interpellé et je me suis arrêté pour regarder. Et puis en fait, c'était une bâche."

Il la sort donc de la décharge, interpellé, et il en parle à des amis, qui lui parlent de cet appel lancé par cette entreprise guérétoise. "Je les ai donc appelés. Ils étaient plutôt contents, c'est leur outil de travail. Donc forcément, ils étaient assez contents et même émus", sourit le Creusois.