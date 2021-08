Creuse : le festival de la coupe mulet aura lieu à Chéniers et sera ouvert à tous !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les organisateurs sont tenaces et que leur persévérance a payé ! Début avril, France Bleu Creuse vous révélait qu'un festival de la coupe mulet devait se tenir dans notre département, à l'étang de la Naute à Champagnat. Le rendez-vous était fixé au 26 juin. Il devait succéder au grand rassemblement qui s'était tenu deux ans plus tôt en Belgique. Et puis, la crise sanitaire s'est intensifiée et un couvre-feu a été imposé, des jauges aussi, ainsi que l'obligation de rester assis dans les festivals. Premier caillou dans la chaussure. Du coup, les organisateurs ont reporté l'événement au 4 septembre.

Mais une deuxième contrariété allait s'imposer. Toujours à cause de la crise sanitaire, les contraintes de sécurité devenaient trop lourdes. Les organisateurs décidaient alors mi-juillet de privatiser l'événement, et de le délocaliser sur Gouzon. Au goût de la commune, mais pas d'un certain voisinage.

Deux dates et trois lieux plus tard...

Finalement, nouveau changement de lieu. Et nouvelle formule. Après discussion avec la préfecture de la Creuse, ce championnat d'Europe de la coupe mulet se tiendra bien le samedi 4 septembre, mais au Moulin de Piot, à Chéniers, et avec un nombre d'entrées limité à 500 personnes munies d'un pass sanitaire. L'entrée sera payante : 10€ qui vaudront pour adhésion à l'association Tumprendkür.

Au programme des réjouissances ce 4 septembre, dès 11 heures : des jeux et animations en mode kermesse, dont un lancer de mules (les chaussures, pas l'animal !), un stand photo, des coiffeuses pour vous faire une coupe mulet, et bien sûr pour clore la journée, vers 19h30 l'élection du champion d'Europe de la coupe mulet pour succéder à Gauthier Istin (le champion qui sera là pour remettre son titre en jeu. Il est parti de Bretagne il y a quelques semaines pour rejoindre la Creuse à pied et faire la promotion de la coupe mulet chez des coiffeurs sur sa route). Le défilé promet d'être joyeux, il y a déjà une cinquantaine d'inscrits.