Creuse : le festival de la coupe mulet devient privé

"Le rassemblement des amateurs de la coupe mulet aura lieu coûte que coûte" nous avait confié Guillaume Hays au printemps dernier. Limougeaud d'adoption après avoir travaillé plusieurs années en Creuse, il est l'un des organisateurs de l'événement qui se voulait à l'origine dans la lignée de celui qui s'était tenu en Belgique en 2019. Le projet initial prévoyait un grand rassemblement festif autour de l'étang de La Naute le 26 juin dernier. Sauf qu'entre-temps, la Covid-19 a continué ses ravages et les contraintes sanitaires ont persisté. Le 26 juin, nous étions sous couvre-feu. Pas question que cela perturbe le festival, les organisateurs ont alors décidé de reporter l'événement au 4 septembre.

Nous en étions restés là. C'était sans compter sur les nouvelles mesures dont le Pass sanitaire, ni les règles de sécurité très strictes et coûteuses expliquent les organisateurs. "D'autres auraient baissé les bras, çà aurait été facile d'annuler mais on ne lâche pas le morceau. On veut faire un truc et on va faire un truc !" martèle Guillaume Hays. Et le "truc" en question, le plan B, c'est de privatiser l'événement !

De fait, oublié le grand rassemblement populaire autour de l'étang de La Naute. Le rassemblement se tiendra entre adhérents de l'association Tumprendkür, dans un lieu privé à l'Est du département (adresse que les organisateurs tiennent à ne pas ébruiter). "On est toujours là pour passer un message d'anticonformisme et d'autodérision" insiste Guillaume Hays, mais il se fera du coup en comité restreint.

Interview de Guillaume Hays, un des organisateurs, à écouter ici Copier