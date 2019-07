Creuse : le perroquet Wassou est rentré chez lui

Felletin, France

On a retrouvé Wassou ! On vous avez raconté l'histoire de ce perroquet, disparu depuis le week-end du 14 juillet à Felletin. Et bien, il a été retrouvé, à une vingtaine de kilomètres de chez lui. C'est une petite fille qui l'a découvert dans son jardin, au lieu dit La Ribière, sur la commune de Magnat-l'Etrange. Sa maman a appelé France Bleu Creuse, pour récupérer le numéro de téléphone des propriétaires de l'oiseau. Et en fin de journée, ils sont allés sur place pour s'assurer que le perroquet en question était bien le leur. Pas de doute possible, c'était bien le petit fugueur. Wassou est donc rentré à la maison !