Creuse : les pulls moches de Noël ont la côte

Ce 16 décembre est journée mondiale du pull moche de Noël. Et oui, ça existe, tous les troisièmes vendredis de décembre depuis 2011. Elle ne sert strictement à rien si ce n'est mettre de la bonne humeur et des tonnes de couleurs dans la grisaille et le froid de décembre. Et de la couleur, il y en a. Plus c'est bariolé, mieux c'est ! Le phénomène, raillé aux début des années dans Bridget Jones, est aujourd'hui à la mode et fait boule de neige en Creuse.

Les commerçants guérétois notamment sont nombreux à avoir achalandé leurs rayons de pulls avec Rodolphe le renne, le Père Noël avec une belle barbe en relief ou de joyeux pingouins, certains même avec guirlandes clignotantes incorporées. "On en vend énormément depuis le mois de novembre, confie Aurélie Janvier, la directrice de La Halle à Guéret. Ce sont nos tops vente. On en vend une centaine par mois". Et ce sont les pulls hommes qui se vendent le mieux, "mais en général ce sont les femmes qui viennent les acheter. Je pense que les messieurs subissent un petit peu plus cette mode ! " sourit Aurélie Janvier.

Un sentiment qui se confirme au coin de la rue, quand on croise Isabelle et Emmanuel. Deux habitants de Fleurat qui font leurs courses, vêtus de leurs pulls de Noël. "Je voulais un pull moche et j'en ai aussi acheté un à mon ami", mais pour le convaincre Isabelle a dû relever un défi : "j'ai été obligée de porter une tête de dinde de Noël dans un magasin. Et je l'ai fait !". Et Emmanuel n'avait plus qu'à s'exécuter, mais il a quand même tenu à choisir son pull moche "pour qu'il me plaise un minimum quand même" s'amuse-t-il.

Pas la peine de faire flamber le porte-monnaie : Isabelle a acheté le sien en seconde main, Emmanuel dans une grande surface. Et comme plus c'est moche, mieux c'est, vous pouvez aussi essayer de le tricoter ou customiser un de vos pulls. De toute façon, comme le dit Isabelle : "moi je trouve ça joli un pull moche. C'est humoristique. Et s'il fait encore froid en janvier, je continuerai à le porter". C'est peut-être ça la magie de Noël !