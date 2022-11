Creuse : les résidents de trois EHPAD ont parcouru 1 153 km à vélo en un an

Cent-dix résidents des EHPAD de Felletin, Ahun et le Monteil-au-Vicomte (et 57 membres de leurs familles et personnels des établissements) ont parcouru 1.153 km à vélo en un an. Mais ne vous figurez pas un grand peloton avalant le bitume ! En fait, il s'agit de kilomètres cumulés parcourus sur des vélos d'appartement et des pédaliers actionnés avec les pieds ou les mains (*).

ⓘ Publicité

Des bénéfices physiques

L'opération a débuté il y a un an et vient de s'achever. Un des objectifs était de lutter contre la perte d'autonomie. "On voulait rétablir une pratique d'activité la plus régulière possible, explique Frédérique Bunlon, chercheur en vieillissement à l'entreprise ReSantez-vous. On a vu un impact du point de vue physique, puisque ce sont des gens qui ne se mobilisent plus, qui bougent très peu, qui sont assez sédentaires. Au début, il y en avait même certains qui ne pensaient pas pouvoir monter sur un vélo. Et on a vraiment vu une évolution en un an. Pour la plupart, ils pédalaient entre cinq et dix minutes. Et maintenant certains restent sur le vélo une vingtaine de minutes et pourraient même continuer ! ".

Du lien social

L'idée était aussi de faire pédaler le plus de monde possible : résidents mais aussi membres de leurs familles et personnel des EHPAD, pour créer un maximum de lien social. "Il y a des gens qui ne sortaient pas de leur chambre ou qui n'allaient pas trop aux animations et qui ont participé au projet" se réjouit Frédérique Bunlon. "Donc il y a vraiment un impact plus global sur les personnes. Le fait de choisir le vélo, c'est aussi super parlant pour eux parce que quasiment tout le monde est monté sur un vélo dans son enfance. C'est donc aussi un moyen d'échanger, de discuter, de raconter des souvenirs. Et ils pédalent en même temps . Du coup ils ne voient pas le temps passer, c'est vraiment chouette".

Les résidents peuvent aussi faire travailler leurs bras et leurs poignets grâce au pédalier. © Radio France - Valérie Menut

Les souvenirs reviennent effectivement en mémoire pour Simone, 96 ans, qui active lentement avec les mains le pédalier installé sur une table devant elle. Elle se souvient avoir vu Jacques Anquetil à Felletin, "mais il n'a pas donné un autographe. Je ne l'aimais pas, il n'était pas sympa !". Et quand le personnel anime la séance alors que certains pédalent, Simone reste alerte et incollable sur les questions autour du cyclisme. Preuve que le petit vélo entretient le corps, le mental et les neurones !

loading

Comme sur les courses cyclistes, les supportrices étaient là ! © Radio France - Valérie Menut

Le projet s'étalait sur un an et vient donc de s'achever. Mais les EHPAD gardent le matériel et les résidents continueront bien sûr à l'utiliser et pédaler.

André Chabaud, 90 ans, admirateur d'Anquetil et Poulidor, est le résident (Felletin) qui a parcouru le plus de kilomètres en un an : 223 km sur son pédalier "en écoutant de la musique, même la nuit" ! © Radio France - Valérie Menut

(*) Cette activité un peu spéciale a été réalisée en partenariat avec l'entreprise Re-Santé-Vous et le soutien financier de l'ARS pour notamment acheter les équipements (aide de 37 000 euros).