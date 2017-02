Creuse : mais où est passé le coq du clocher de Gouzougnat ?

Le coq installé au sommet du clocher pointu de Gouzougnat (Creuse) n'a pas résisté à la tempête. Les fortes rafales de vent qui ont soufflé samedi 4 février ont balayé la girouette qui depuis, est introuvable.

Le coq de Gouzougnat s'est envolé ! Le vent a soufflé si fort samedi dernier qu'il a décapité l’emblème du clocher. La girouette en tôle était pourtant quasiment neuve. Elle avait été installée en haut de l’église, il y a tout juste deux ans, pour remplacer l'ancien coq en mauvais état. Dans la commune, on s'interroge : "pourquoi un coq récent n'a pas pu résister au vent?"

Le maire promet une nouvelle girouette

C'est le second coq qui disparaît à Gouzougnat ! Depuis deux ans, l'ancienne girouette de la commune s'est volatilisée. Dans le village, on pense que quelqu'un a mis la main dessus, et que l'ancien coq dort aujourd'hui au fond d'un garage. Et voila que l'histoire se répète, le jeune coq soufflé par le vent, est lui aussi introuvable. La commune se sent aujourd'hui un peu orpheline, mais le maire se veut rassurant, pas question de laisser le clocher nu, une nouvelle girouette sera bientôt installée !