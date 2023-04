Un avion de l'armée de l'air s'est posé en urgence sur l'aérodrome de Saint-Laurent en Creuse

"Çà nous fera des histoires à raconter". Patrick Pluviaud le président de l'aéroclub n'en revient toujours pas. Un avion de l'armée de l'air s'est posé en catastrophe sur l'aérodrome de Saint-Laurent. Parti de Nancy, il fait route vers Bordeaux lorsque le moteur tombe en panne. "On m'a téléphoné explique Jacky membre de l'aéroclub pour me dire qu'il y avait un atterrissage d'urgence alors je suis allé voir". Lorsqu'il arrive sur place, l'avion est près des hangars. Les membres du club l'ont sorti de la piste avec un camion.

ⓘ Publicité

Des gradés sur l'aérodrome

A bord de cet avion de l'armée, il y a du beau monde ! Un général, cinq colonels et un capitaine tous en uniforme avec galons et médailles. "C'est la première fois que je voyais autant de gradés sur le terrain", raconte Jacky en souriant. Le président de l'aéroclub de Saint-Laurent, Patrick Pluviaux est soulagé. Tout le monde va bien, pas la moindre égratignure, l'atterrissage de fortune s'est déroulé sans problème. Après une nuit d’hôtel, les militaires ont repris la route en voiture vers Bordeaux. L'avion est lui toujours sur l'aérodrome. Il sera démonté et mis sur un camion pour rejoindre Tarbes où son moteur sera réparé.