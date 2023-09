Creuse : un millier de mulots attendus à Chéniers ces 9 et 10 septembre

Un millier de mulots sont attendus à Chéniers, au nord de la Creuse, ce week-end des 9 et 10 septembre . Il ne s'agit pas d'une invasion de petits rongeurs mais d'adeptes de la coupe mulet, cette coiffure en vogue dans les années 80, devenue ringarde avant d'être à nouveau au goût du jour. "Court devant, long derrière", le mulet évoque toute une façon d'être, résumée dans une maxime " auto-dérision et anticonformisme ".

ⓘ Publicité

Les préventes explosent

Ces mulots attendus à Chéniers viendront de toute la France et même de plus loin pour un festival pas comme les autres : le championnat d'Europe de la coupe mulet. C'est la deuxième fois qu'il se déroulera à Chéniers, au Moulin du Piot. La joyeuse compétition alterne ses éditions chaque année entre la Belgique et la Creuse.

C'est en 2021, en pleine crise COVID, que le festival s'est tenu pour la première fois en Creuse . Une édition au nombre de festivaliers alors limité par les conditions sanitaires. Cette année, ce n'est plus cas ; ce sont les conditions de sécurité qui ont contraint les organisateurs à limiter le nombre de participants à un millier. " On constate l'engouement tous les jours sur notre page Facebook, témoigne Guillaume Hays le président de l'asso Tumprenkur, organisatrice de l'événement. Et les préventes sont en train d'exploser ces derniers jours. L'événement grandi ! " se réjouit-il. Cette année, il se tiendra ainsi non plus sur un mais sur deux jours, avec des concerts, une fanfare, un marché de producteurs, et le fameux défilé pour élire le champion d'Europe de la coupe mulet, qui remportera une voiture !

Un film tourné à Chéniers

Sur ce festival, on retrouvera Julian et Olivier, alias Merguez et Olive. Deux mulots trentenaires originaires de Saone-et-Loire qu'Hugo Massa, documentariste, a suivis et filmés en 2021, du salon de coiffure en Dordogne où ils sont saisonniers jusqu'à Chéniers. Le résultat est un film court de vingt minutes, "Merguez et Olive", qui a été présenté dans des festivals cet été ( Cinéma et liberté à Toulon, et le festival du film à Boden en Suède) et qui depuis le 30 août est en visionnage gratuit sur internet .

loading