Creuse : un petit syrien est né dans l'ambulance des pompiers à Crocq

Une syrienne, réfugiée à Crocq depuis fin d'avril a donné naissance à son 4e enfant dans l'ambulance des pompiers ! Le petit garçon, sans doute trop pressé, n'a pas eu la patience d'attendre l'arrivée à l'hôpital d'Ussel, où l'accouchement devait se dérouler.

C'est l'histoire d'un petit garçon qui était trop pressé de naître. Alors il n'a pas eu la patience d'attendre l'arrivée jusqu'à la maternité. Ce mardi à Crocq, une maman syrienne a subitement perdu les eaux. Les pompiers sont arrivés et ils l'ont pris en charge, direction la maternité d'Ussel, où elle devait accoucher. Mais sur le trajet, tout s'est précipité. L'enfant, un petit garçon, est né dans l'ambulance des pompiers. C'est le 4e enfant de cette famille qui a fui la guerre dans son pays et qui est réfugiée en Creuse, depuis la fin avril. Et selon la formule consacrée, l'enfant et la maman se portent bien.