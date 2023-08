Creuse : un trésor architectural découvert dans les bois de Saint-Silvain-Montaigut

Cet été, les visiteurs qui passeront par Saint-Silvain-Montaigut, à l'ouest de Guéret, pourront observer un superbe bloc de granit sculpté à l'intérieur de l'église. Il s'agit vraisemblablement d'une ancienne clé de voûte de l'édifice. Au Moyen Âge, cette pierre, judicieusement placée, empêchait le plafond en pierre de s'effondrer. Elle a été découverte en octobre 2022, au beau milieu des bois de la commune, puis rapatriée dans son lieu d'origine, afin d'être exposée. C'est un historien amateur qui a fait cette incroyable trouvaille.

ⓘ Publicité

Une pierre aperçue par un cueilleur de champignons

Jean-Michel Monnet-Quelet, un ancien habitant de Saint-Silvain, s'est lancé dans la quête de cette pierre après avoir été aiguayé par un ami cueilleur de champignons. Celui-ci lui raconte qu'un jour, il a observé un bloc de granit sculpté dans un bois de la commune. Cependant, il ne se souvient plus du lieu exact.

La clé de voute lors de sa découverte dans les bois - Thierry Galateau

A l'automne 2022, Jean-Michel Monnet-Quelet décide de partir à la recherche de la pierre. Il quadrille les bois pendant plusieurs jours et finit par la retrouver.

loading

Sous la mousse et la végétation, il découvre un bloc à quatre faces, finement sculpté de fleurs de lys. Rapidement, la configuration de cette pierre lui laisse penser qu'il a affaire à une clé de voûte. "J'avais conscience d'avoir trouvé quelque chose d'exceptionnel pour la commune et de peu banal dans la vie d'un être humain", confie, encore ému, Jean-Michel Monnet-Quelet.

Ramener la clé de voûte dans l'église : quelle aventure!

Pour le passionné d'histoire, pas question de laisser ce trésor au milieu des bois. Il prend contact avec la maire de la commune et il est finalement décidé de ramener la pierre dans l'église, pour l'exposer.

Deux habitants de Saint-Silvain posent à côté de la clé de voute, à l'intérieur de l'église © Radio France - Camille André

Cependant, ce bloc de granit pèse près de 300 kilos. "Il a fallu qu'on prenne un diable et qu'on pousse à trois. Heureusement qu'elle n'était pas trop loin de la route et qu'on a pu rapidement la mettre dans la remorque d'un tracteur", sourit-il. La clé de voûte a ensuite pu être nettoyée et exposée.

loading

"On était comme des enfants qui découvrent les cadeaux le jour de Noël", avoue Thierry Galateau, le président du comité des loisirs, qui a participé au transfert de la pierre. "C'est exaltant, ajoute la maire, Michèle Elie, ça me donne envie de fouiller dans les archives de la mairie pour tenter d'en apprendre plus".

Une pierre longtemps restée dans un jardin attenant à l'église

Après cette découverte, Jean-Michel Monnet-Quelet s'est lancé dans de longues recherches pour retracer le parcours de cette clé de voûte. En discutant avec des voisins, il a rapidement appris que cette clé de voûte se trouvait dans le jardin d'une maison du bourg jusqu'au début des années 2000. Cette information laisse penser qu'elle provenait très certainement de l'église de la commune.

L'église de Saint-Silvain-Montaigut - Capture d'écran google maps

Ce bloc de granit s'est finalement avéré gênant. Les habitants auraient donc décidé de déposer la pierre sculptée dans une de leurs parcelles, à l'écart du village. Elle y aurait ensuite été oubliée et recouverte par la végétation.

Quand cette clé de voûte a-t-elle été descendue du plafond de l'église?

De nombreuses questions demeurent néanmoins sur l'histoire de cette clé de voûte. On ne sait pas à quelle époque ni dans quelles circonstances la voûte en pierre de l'église a été détruite. Aujourd'hui, des arcs sectionnés laissent penser que cette voûte a bien existé, avant d'être remplacée par un plafond de bois.

Les arcs en pierre sectionnés dans l'église de Saint-Silvain laissent penser qu'une voute en pierre a bien existé par le passé. © Radio France - Camille André

Les hypothèses sont nombreuses. Le toit de l'église pourrait avoir brûlé au cours d'un incendie ; il pourrait aussi avoir été détruit au cours des guerres de religion.

loading

Jean-Michel Monnet-Quelet privilégie d'ailleurs cette piste. Pour lui, il pourrait s'agir d'une vengeance des protestants contre le Vicomte de la Guierche, seigneur de Montaigut-le-Blanc au 16e siècle et propriétaire de cette église. Ce noble était partisan de la Ligue Catholique et s'est largement opposé à l'accession au trône du roi Henry IV. Tout cela demande confirmation.

Une clé de voute encore en place dans la chapelle de l'église de Saint-Silvain-Montaigut © Radio France - Camille André

La commune prévoit une animation le 23 septembre, pour mettre cette clé de voûte et le reste de son patrimoine en valeur. En attendant, la pierre est exposée dans l'église de Saint-Silvain Montaigut. Si vous voulez la voir, mieux vaut appeler la mairie, pour être sûr que l'église soit ouverte, avant de vous déplacer. Contact : 05 55 81 36 57